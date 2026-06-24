Катерина Кузнецова розкрила правду про стосунки з Тарасом Цимбалюком: "Нащо так убиватись за мною"

Катерина Кузнєцова та Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Українська акторка Катерина Кузнєцова розсекретила, які стосунки її пов’язують із зіркою серіалів та героєм шоу «Холостяк» Тарасом Цимбалюком.

Артистка поспілкувалася з підписниками в Instagram та відповіла на запитання про колегу. Один із фанів поцікавився, як вона ставиться до Цимбалюка. Замість стандартної відповіді Катерина вирішила продемонструвати характер їхнього спілкування на практиці. Для цього вона опублікувала кумедне відео з актором. У кадрі Тарас постав із реалістичним гримом, що імітував серйозне поранення. Побачивши колегу в такому образі, Кузнєцова не втрималася від жарту.

«Тарас, нащо так убиватись за мною?» — зі сміхом звернулася акторка до колеги.

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Тарас Цимбалюк у історії Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Втім, Цимбалюк миттєво підхопив гру та вигадав власне пояснення своєму вигляду. Актор перевів усе на жарт і вкотре довів, що почуття гумору в них із Катериною на одній хвилі.

«Видавила мені прища, а тепер ось така дірка в голові», — віджартувався Тарас.

Катерина Кузнєцова та Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Після цього Кузнєцова ще раз дала зрозуміти, що між ними панують виключно дружні та теплі стосунки. Сторіз із відео вона лаконічно підписала словами.

«Ну братське серце», — додавши смішні емодзі.

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До слова, Катерина Кузнєцова та Тарас Цимбалюк давно товаришують і неодноразово працювали разом на знімальному майданчику. Обидва входять до числа найпопулярніших українських акторів сучасності.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова здивувала заявою про зарплати українських акторів під час війни.

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