Катерина Кузнецова зізналася, як розлучення з росіянином різко змінило її кар’єру

Українська акторка Катерина Кузнєцова відверто розповіла, як розлучення з Євгеном Проніним не лише змінило її особисте життя, а й несподівано перезапустило кар’єру.

Артистка зізнається: раніше їй стабільно пропонували схожі образи. Це були героїні з драматичним надривом, часто — жертви обставин. Та з часом щось змінилося. Вона почала інакше відчувати себе. Інакше поводитися на кастингах. У кадрі з’явилася нова енергія. Режисери це швидко помітили. І разом із цим прийшли зовсім інші ролі — складніші, гостріші, багатовимірні.

«Я помітила, що коли в мене відбулися певні трансформації всередині, і це, до речі, було пов’язано з моїм розлученням, я збагнула, скільки в мені сили, якоїсь такої і сексуальності, і стервозності. Воно почало якось все виходити, я почала показувати це на пробах, і мені почали давати зовсім інших персонажів. Оця подія в житті дала мені зовсім інший різнобарвний акцент», — пояснила акторка на проєкті GOGOLA.

Катерина Кузнецова

За словами Кузнєцової, цей внутрішній зсув став точкою відліку. Вона більше не намагалася відповідати очікуванням і дозволила собі бути різною. Саме ця чесність перед собою відкрила нові можливості в професії.

Раніше акторка вже згадувала, що після розриву змогла переосмислити багато речей — не лише в особистому житті, а й у роботі. І саме тоді з’явилося відчуття свободи, яке вона тепер переносить у кожну роль.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова виїхала до Іспанії після розлучення з росіянином і розкрила, чи у стосунках зараз.