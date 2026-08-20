Катерина Кузнєцова назвала українську зірку, яку вважає "спорідненою душею", і звернулася до нього

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася у великій симпатії до відомого українського артиста та назвала його людиною, з якою відчуває особливий внутрішній зв’язок.

Так, у проєкті «Наодинці з Гламуром» Кузнєцова розповіла, що захоплюється Андрієм Данилком — творцем образу Вєрки Сердючки. Особисто вони поки не знайомі, однак акторка зізнається, що давно стежить за його творчістю та публічними висловлюваннями.

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«Я мрію познайомитися з Андрієм. Мені здається, він міг би бути спорідненою душею. Користуючись нагодою, раптом він дивиться: я неймовірно вас поважаю й дуже слідкую. Дуже відгукується все, що ви говорите й робите», — звернулася Катерина до артиста у розмові з Анною Севастьяновою.

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Андрій Данилко

Схоже, найбільше Кузнєцову приваблюють щирість, прямолінійність та принциповість Данилка, якого часто вважають гострим на язик. Водночас артист неодноразово відкрито висловлювався про війну на великих аренах і підтримував Україну в різних куточках світу.

Попри його скандальність через виступи з російськомовним репертуаром під час війни в Україні, артист також багато допомагає українському війську, хоча більшість своїх благодійних ініціатив воліє не афішувати.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Катя КУЗНЕЦОВА про підтримку ПОЛЯКОВОЇ, участь в ХОЛОСТЯЧЦІ і чим її приваблює ДАНИЛКО. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська розкрила правду про позицію її колеги з серіалу «Леся+Рома» під час війни. Вона зізналася, куди на довгі роки зник Дмитро Лаленков і як змінилися його погляди.

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