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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Катерина Кузнєцова назвала українську зірку, яку вважає "спорідненою душею", і звернулася до нього

Акторка зізналася, що давно стежить за цим артистом і поділяє його погляди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася у великій симпатії до відомого українського артиста та назвала його людиною, з якою відчуває особливий внутрішній зв’язок.

Так, у проєкті «Наодинці з Гламуром» Кузнєцова розповіла, що захоплюється Андрієм Данилком — творцем образу Вєрки Сердючки. Особисто вони поки не знайомі, однак акторка зізнається, що давно стежить за його творчістю та публічними висловлюваннями.

«Я мрію познайомитися з Андрієм. Мені здається, він міг би бути спорідненою душею. Користуючись нагодою, раптом він дивиться: я неймовірно вас поважаю й дуже слідкую. Дуже відгукується все, що ви говорите й робите», — звернулася Катерина до артиста у розмові з Анною Севастьяновою.

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Схоже, найбільше Кузнєцову приваблюють щирість, прямолінійність та принциповість Данилка, якого часто вважають гострим на язик. Водночас артист неодноразово відкрито висловлювався про війну на великих аренах і підтримував Україну в різних куточках світу.

Попри його скандальність через виступи з російськомовним репертуаром під час війни в Україні, артист також багато допомагає українському війську, хоча більшість своїх благодійних ініціатив воліє не афішувати.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Катя КУЗНЕЦОВА про підтримку ПОЛЯКОВОЇ, участь в ХОЛОСТЯЧЦІ і чим її приваблює ДАНИЛКО. ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська розкрила правду про позицію її колеги з серіалу «Леся+Рома» під час війни. Вона зізналася, куди на довгі роки зник Дмитро Лаленков і як змінилися його погляди.

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