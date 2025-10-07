Катерина Кузнєцова після розлучення заговорила про службові романи: "Можливо все"

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла про свій досвід романів з колегами під час знімань у спільних картинах.

Акторка зізналася, що мала лише один службовий роман, і саме він завершився заручинами. Мовиться про колишнього нареченого Кузнєцової — Максима Апліна. Проте тепер цей союз залишився у минулому, про що акторка повідомляла ще влітку цього року. Більше, за її словами, стосунків з колегами вона не мала. Щоправда, зірка не виключає цього в майбутньому.

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін / © instagram.com/katykino

“У мене був роман лише один раз — з актором, який згодом став моїм чоловіком, тепер — колишнім. Більше подібного досвіду не було. Я в жодному разі не засуджую тих, у кого це трапляється, але в моєму випадку — а я в кіно вже понад 20 років — уявіть, скільки було проєктів, партнерів і можливостей… Для мене набагато важливіше залишитися з ними у дружніх стосунках. Тому жодних скандальних романів чи історій на майданчику — ні тоді, ні тепер не було. Але в житті, звісно, можливо все”, — заінтригувала Катерина в інтерв'ю Viva!.

