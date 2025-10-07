ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
593
Час на прочитання
1 хв

Катерина Кузнєцова після розлучення заговорила про службові романи: "Можливо все"

Акторка привідкрила таємницю особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла про свій досвід романів з колегами під час знімань у спільних картинах.

Акторка зізналася, що мала лише один службовий роман, і саме він завершився заручинами. Мовиться про колишнього нареченого Кузнєцової — Максима Апліна. Проте тепер цей союз залишився у минулому, про що акторка повідомляла ще влітку цього року. Більше, за її словами, стосунків з колегами вона не мала. Щоправда, зірка не виключає цього в майбутньому.

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін / © instagram.com/katykino

“У мене був роман лише один раз — з актором, який згодом став моїм чоловіком, тепер — колишнім. Більше подібного досвіду не було. Я в жодному разі не засуджую тих, у кого це трапляється, але в моєму випадку — а я в кіно вже понад 20 років — уявіть, скільки було проєктів, партнерів і можливостей… Для мене набагато важливіше залишитися з ними у дружніх стосунках. Тому жодних скандальних романів чи історій на майданчику — ні тоді, ні тепер не було. Але в житті, звісно, можливо все”, — заінтригувала Катерина в інтерв'ю Viva!.

Нагадаємо, нещодавно скандальна блогерка Алхім злилася у поцілунку з загадковим чоловіком. Проте юзери в Мережі розсекретили його та одразу ж засумнівалися у справжності цього роману.

Дата публікації
Кількість переглядів
593
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie