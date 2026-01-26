ТСН у соціальних мережах

Катерина Кузнєцова після розриву з росіянином заговорила про нові побачення: "Я не без уваги"

Акторка вже готова до нової сторінки особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Кузнєцова

Українська акторка Катерина Кузнєцова вперше відверто розповіла про особисте життя після гучного розставання з росіянином Максимом Апліним, з яким була разом вісім років.

Зірка зізналася, що цей етап уже залишився позаду, а вона поступово відкривається новим почуттям. Нині акторка не уникає побачень і дозволяє собі романтичні знайомства. За словами Катерини, через щільний робочий графік не завжди вдається приділяти достатньо часу особистому, однак це не заважає їй відчувати увагу з боку чоловіків.

«Ходжу на побачення, щось у мене періодично відбувається, але через щільний графік не завжди. Але мені приємно — багато уваги, багато квітів, подарунків. Я не без уваги», — зізналася Катерина в проєкті «Ранок у великому місті».

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Водночас акторка зазначила, що не будує чітких очікувань щодо майбутнього партнера. Для неї не мають вирішального значення ані зовнішність, ані соціальний статус. Найголовніше — внутрішнє відчуття та емоційний зв’язок.

«Хто завгодно. Мене часто запитують: „Яким він повинен бути?“ чи „Який вигляд він повинен мати?“. Це все умовності. Має бути хімічний склад, який відбувається в моменті», — пояснила Кузнєцова.

