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Катерина Кузнєцова показала рідкісне фото з відомим батьком і розкрила, які між ними стосунки
Артистка продемонструвала, який зараз вигляд має колишній футболіст.
Українська акторка Катерина Кузнєцова показала рідкісне фото зі своїм відомим батьком Олегом Кузнєцовим і розповіла про їхні взаємини.
Артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Катерині поставили чимало різних запитань, серед яких були й про її відомого батька. До слова, тато акторки – Олег Кузнєцов – у колишньому відомий футболіст, який грав на позиції захисника.
Акторка опублікувала свіже фото з батьком. На знімку артистка продемонструвала, який зараз вигляд має Олег Кузнєцов. Знаменитість також зазначила, що в них із татом чудові стосунки. Рідна людина є для Катерини авторитетом і життєвим орієнтиром.
"У нас найкращі стосунки, які тільки можуть бути! Вдячна йому за життя, він мій авторитет, моя любов і орієнтир в багатьох речах", - поділилася артистка.
Нагадаємо, до початку повномасштабної війни Катерина Кузнєцова жила та працювала в Росії, де встигла придбати житло. Нещодавно акторка зізналась, що сталося з її квартирою в Москві.