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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
803
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1 хв

Катерина Кузнєцова показала рідкісне фото з відомим батьком і розкрила, які між ними стосунки

Артистка продемонструвала, який зараз вигляд має колишній футболіст.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова показала рідкісне фото зі своїм відомим батьком Олегом Кузнєцовим і розповіла про їхні взаємини.

Артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Катерині поставили чимало різних запитань, серед яких були й про її відомого батька. До слова, тато акторки – Олег Кузнєцов – у колишньому відомий футболіст, який грав на позиції захисника.

Акторка опублікувала свіже фото з батьком. На знімку артистка продемонструвала, який зараз вигляд має Олег Кузнєцов. Знаменитість також зазначила, що в них із татом чудові стосунки. Рідна людина є для Катерини авторитетом і життєвим орієнтиром.

Катерина Кузнєцова з батьком / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова з батьком / © instagram.com/katykino

"У нас найкращі стосунки, які тільки можуть бути! Вдячна йому за життя, він мій авторитет, моя любов і орієнтир в багатьох речах", - поділилася артистка.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни Катерина Кузнєцова жила та працювала в Росії, де встигла придбати житло. Нещодавно акторка зізналась, що сталося з її квартирою в Москві.

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