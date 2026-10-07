Катерина Кузнєцова показала себе 15 років тому: 24-річна акторка влаштувала танець із цигаркою

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Українська акторка Катерина Кузнєцова показала архівне відео, на якому постала у 24-річному віці та здивувала своєю запальною витівкою.

Зірка пригадала один із епізодів початку своєї акторської кар’єри. Вона опублікувала кумедний ролик із часів, коли була значно молодшою. У кадрі Кузнєцова зовсім не схожа на себе у звичних образах. Акторка танцює просто на кухні та активно рухається під музику. Для більшої комічності вона доповнила образ незвичним головним убором і навмисно зіпсованим макіяжем. Утім, найцікавіше виявилося у тому, навіщо Кузнецова взагалі знімала це відео.

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«Тут мені 24 рочків…. Режисер попросив зробити етюд на тему "життя"… Ну я і зробила», — розповіла Катерина.

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Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

На архівних кадрах акторка постала у кофті, спідниці та чорних колготах, а на її голові був головний убір, який нагадував чернечу вуаль. Доповнила образ цигарка в роті та гротескний макіяж. Під композицію Madcon «Beggin» Кузнєцова влаштувала справжній танцювальний перформанс, перетворивши звичайну акторську вправу на кумедну сценку.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Судячи з відео, Кузнєцова ще на початку кар’єри не боялася експериментувати та перевтілюватися заради ролі. Архівний запис також показав її значно більш безтурботною та бешкетною, ніж шанувальники звикли бачити акторку сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова назвала українську зірку, якого вважає "спорідненою душею", і звернулася до нього.

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