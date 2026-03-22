Катерина Кузнєцова показала свого відомого батька в молодості і привітала його з важливим святом

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Реклама

Українська акторка Катерина Кузнєцова привітала відомого батька з важливим святом та показала його архівні фото з молодості.

Тато артистки – колишній футболіст Олег Кузнєцов, який грав на позиції захисника. 22 березня він святкує день народження. Олегу Кузнєцову виповнюється вже 63 роки. Звичайно, його донька-артистка не оминула цю важливу дату.

У своєму Instagram Катерина Кузнєцова привітала батька з днем народження. Вона опублікувала серію світлин тата. Кадри були як і свіжі, так і архівні, тож можна помітити, як із роками змінився колишній футболіст. Окрім того, акторка адресувала рідній людині теплі слова.

Реклама

Катерина Кузнєцова з батьком / © instagram.com/katykino

"З днем народження, татусю. Ти найкращий для мене, так було завжди, скільки себе пам'ятаю. Ти моя опора, мій приклад сили і спокою. З тобою завжди відчуття, що все можливе і все обов'язково буде добре. Дякую тобі за твоє терпіння і ту любов, яку ти не особливо вмієш показувати, але в твоїх очах все видно, і для мене це найголовніше", - зазначила артистка.

Батько Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова подякувала батькові за мудрість, якою він з нею поділився, за вміння бути сильною, сміливо йти вперед та не боятися життя. Також артистка неабияк тішиться тому, що тато вчив її слідувати власним принципам. Решту акторка пообіцяла батькові сказати вже особисто, а також подарувати йому теплі обійми та влаштувати вечір прослуховувань його улюбленої музики.

"Я дуже ціную все, чого ти навчив мене — бути сильною, йти вперед і не боятися життя. Ти не такий як всі, ти не продався системі, ти не зраджував собі ніколи, ти ніколи не хотів брати і не брав безталанних футболістів, і тобі цим дорікали, але ж тобі все одно, бо талант - це плідна праця над собою, і я вдячна тобі, що ти мені завжди про це говорив", - зазначила артистка.

Батько Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

