Катерина Кузнєцова приголомшила найдорожчим подарунком від чоловіка

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Реклама

Українська акторка Катерина Кузнєцова після розриву з бойфрендом, що сталось торік, наразі перебуває в статусі холостячки.

Проте артистка переконана, що ще зустріне кохання та побудує сім'ю. А поки ж в короткому інтерв'ю Олександру Преподобному знаменитість зізналась, якого чоловіка бачить поруч із собою. За словами акторки, між нею та її потенційним коханим має виникнути хімія. Також для Катерини Кузнєцової важливо, щоб чоловік був сміливим, добрим і іноді в міру хуліганом.

"Я все ж таки вірю в якісь хімічні процеси. Прийшов, побачив та переміг, як то кажуть. Мені потрібно, щоб він був в міру хуліганом, щоб у нього було дуже добре серце і щоб він порушував всі кордони", - говорить знаменитість.

Реклама

Катерина Кузнєцова

Також Катерина Кузнєцова зізналась, хто на її думку має заробляти в парі більше. Акторка говорить, що цілком в змозі самостійно себе забезпечити. Проте артистка вважає, що все ж таки чоловік має заробляти більше. І це не тому, щоб покривати її фінансові питання, а щоб просто почуватися комфортно та не страждати від внутрішніх незручностей.

"Я самодостатня дівчина, я можу забезпечувати себе сама. Чи повинен чоловік заробляти більше? Я вважаю, що так, але лише через те, щоб чоловік не почувався незручно поруч зі мною, бо в мене був такий досвід. Гроші – це вибір, це свобода, це можливості. Коли з цим все добре, простіше будувати стосунки", - говорить артистка.

До речі, Катерина Кузнєцова також розсекретила, який найдорожчий подарунок, який отримувала від коханого чоловіка. Звичайно, це прикраси. Але також знаменитості дарували Mercedes GLK 220. 2015 року авто зняли з виробництва. А наразі його вартість на вторинному ринку становить понад пів мільйона гривень і більше.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова відверто розповіла про побачення, на які ходить. Наразі артистка відкрита до нових знайомств.