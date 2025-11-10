ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Катерина Кузнєцова різко висловилась про блогерів у кіно: "Не акторів видно за кілометр"

Артистка висловила свою думку про знімання в картині людей, які не мають акторської освіти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова різко висловилась про блогерів у кіно.

Зокрема, артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Знаменитості поставили чимало запитань, серед яких були й про роботу. У Кузнєцової поцікавились, чи може людина без освіти зіграти у фільмі.

Артистка висловила свою думку. Знаменитість говорить, що останнім часом в українському кіно доволі часто це практикують. Проте, схоже, сама Кузнєцова проти цього. Зірка говорить, що в кіно одразу помітно, що в людини немає відповідної освіти. Тож, вочевидь, артистка дотримується такої думки, щоб на екранах грали саме актори.

"Моя "улюблена" тема! У нас зараз розповсюджена практика знімати блогерів, красивих людей. Але не актора (без освіти, я маю на увазі) видно за кілометр. Принаймні мені точно!" – прокоментувала артистка.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Зазначимо, Катерина Кузнєцова розвиває акторську кар'єру від 2005 року. У знаменитості є відповідна освіта. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова відверто зізналась, чи зустріла кохання після розлучення з чоловіком. Також артистка відповіла, чи готова до народження дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie