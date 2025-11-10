Катерина Кузнєцова різко висловилась про блогерів у кіно: "Не акторів видно за кілометр"

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова різко висловилась про блогерів у кіно.

Зокрема, артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Знаменитості поставили чимало запитань, серед яких були й про роботу. У Кузнєцової поцікавились, чи може людина без освіти зіграти у фільмі.

Артистка висловила свою думку. Знаменитість говорить, що останнім часом в українському кіно доволі часто це практикують. Проте, схоже, сама Кузнєцова проти цього. Зірка говорить, що в кіно одразу помітно, що в людини немає відповідної освіти. Тож, вочевидь, артистка дотримується такої думки, щоб на екранах грали саме актори.

"Моя "улюблена" тема! У нас зараз розповсюджена практика знімати блогерів, красивих людей. Але не актора (без освіти, я маю на увазі) видно за кілометр. Принаймні мені точно!" – прокоментувала артистка.

Зазначимо, Катерина Кузнєцова розвиває акторську кар'єру від 2005 року. У знаменитості є відповідна освіта. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова відверто зізналась, чи зустріла кохання після розлучення з чоловіком. Також артистка відповіла, чи готова до народження дітей.