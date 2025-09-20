Катерина Кузнєцова розкрила причини проживання за кордоном: "Це вимушена міра"

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Реклама

Українська акторка Катерина Кузнєцова розкрила причину, чому проживає за кордоном.

Життя артистки розділене між двома країнами – Україною та Іспанією. Хоч знаменитість в інтерв'ю Маші Єфросиніній запевняє, що вдома почувається значно краще, але виїзд за кордон – це вимушена міра. Батьки акторки наполягали на тому, щоб під час війни вона перебувала в безпечному місці, а особливо після того, як їхній будинок постраждав під час обстрілу. Також артистка розуміє, що для її ментального здоров'я йде на користь періодичний виїзд за кордон.

"Зараз мене заспокоює, що я поруч із батьками. Я скажу відверто, мені не дуже комфортно перебувати десь за кордоном, хоча це вимушена міра. Мої батьки попросили мене про це. Зрештою, й сама розумію, що мені заради ментального стану треба виїжджати, особливо після останніх обстрілів, які були в нас у травні, тобто в тому місці, де ми живемо", - поділилася артистка.

Реклама

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

До України Катерина Кузнєцова приїздить працювати і, звичайно ж, проводити час із рідними. Знаменитість ділиться, що за кордоном їй добре, але все ж таки вдома краще. Для акторки важливо проводити час із рідними, оскільки це надає їй більше сил.

"Вдома краще, бо все відчувається по-іншому. Можливість бути поруч із батьками, бо я живу з ними, можливість у ці моменти усміхатися, навіть жартувати, - дає мені сили. Тому вдома мені добре", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова розповіла, яку обурливу пропозицію отримувала від чоловіка російської пропагандистки Маргарити Симоньян. Артистка називає скандального режисера деспотом та абсолютно жахливою людиною.