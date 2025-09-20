- Дата публікації
Катерина Кузнєцова розкрила причини проживання за кордоном: "Це вимушена міра"
Катерина Кузнєцова живе на дві країни. Артистка пояснила, чому періодично виїжджає за кордон.
Українська акторка Катерина Кузнєцова розкрила причину, чому проживає за кордоном.
Життя артистки розділене між двома країнами – Україною та Іспанією. Хоч знаменитість в інтерв'ю Маші Єфросиніній запевняє, що вдома почувається значно краще, але виїзд за кордон – це вимушена міра. Батьки акторки наполягали на тому, щоб під час війни вона перебувала в безпечному місці, а особливо після того, як їхній будинок постраждав під час обстрілу. Також артистка розуміє, що для її ментального здоров'я йде на користь періодичний виїзд за кордон.
"Зараз мене заспокоює, що я поруч із батьками. Я скажу відверто, мені не дуже комфортно перебувати десь за кордоном, хоча це вимушена міра. Мої батьки попросили мене про це. Зрештою, й сама розумію, що мені заради ментального стану треба виїжджати, особливо після останніх обстрілів, які були в нас у травні, тобто в тому місці, де ми живемо", - поділилася артистка.
До України Катерина Кузнєцова приїздить працювати і, звичайно ж, проводити час із рідними. Знаменитість ділиться, що за кордоном їй добре, але все ж таки вдома краще. Для акторки важливо проводити час із рідними, оскільки це надає їй більше сил.
"Вдома краще, бо все відчувається по-іншому. Можливість бути поруч із батьками, бо я живу з ними, можливість у ці моменти усміхатися, навіть жартувати, - дає мені сили. Тому вдома мені добре", - зізналась знаменитість.
