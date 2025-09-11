Катерина Кузнєцова розповіла про конфлікт з Олександром Рибаком і як через це переїхала до Росії

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла про конфлікт зі співаком Олександром Рибаком та пояснила, як через це поїхала будувати кар'єру в Росії.

Знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що ніколи не планувала життя в іншій країні. Артистка почувалася добре в Україні поруч із рідними. Якщо акторка й знімалася в російських проєктах, то поверталася додому. Однак у мисленні Катерини Кузнєцової стався переломний момент після проєкту "Зірка+Зірка", де її партнером був переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак. Цей досвід завдав акторці чимало болю, через який вона почувалася меншовартісною.

"Я дуже домашня дитина, тому в моєму плані життя переїхати жити до іншої країни ніколи не стояло питання. Навіть ті стосунки, які в мене були, вони були для мене не настільки підсвідомо важливі. Просто так сталося, що й проєкт "Зірка+Зірка" трішки додав такого болю мені, та й мене запросили туди зніматися у фільмі, але я туди не переїхала на постійній основі жити. Просто так склалися зорі. Якби я не відчула цей біль, який стався на проєкті "Зірка+Зірка" з Сашком Рибаком, мені здається, я б не відчула той поштовх, що треба було їхати. Мені здається, що це був пік меншовартості", - говорить артистка.

Олександр Рибак / © instagram.com/rybakofficial

Знаменитість пригадала, що її обурювало ставлення до українців, водночас закордонним зіркам у всьому догоджали. Акторка поділилася, що працювати з Рибаком було для неї ще тим викликом. Їм навіть доводилося вмовляти його приїжджати на репетиції, це при тому, що йому заплатили чималий гонорар. Останньою краплею для артистки стало те, що співак без попередження оголосив у прямому ефірі, що йде з проєкту. На тлі цього Катерина Кузнєцова почувалася ніким, ніби об неї "витирають ноги". Врешті, тодішній коханий акторки запропонував їй поїхати до Росії та будувати кар'єру там, а артистка ж погодилася.

"Цей проєкт був українсько-російський. Все створювалося для російських співаків. Я багато разів говорила, що в мене немає претензій до Саші Рибака, якому багато заплатили, щоб він просто приїхав. Потім йому поклали п'ять фото, серед яких була я, він тикав, кого він хоче. Потім ці знущання постійні: приїжджати репетирувати, щось робити, благати його прийти на репетицію. Для мене це все таке дно. Мій переїзд був не таким миттєвим, що я вирішила поїхати, дуже багато моментів склалося. Але основний – ось цей прямий ефір, в якому Сашко вирішив, не попередивши мене, сказати, що він йде з проєкту. Відчуття порожнечі всередині і що я ніхто, і що об мене витирають ноги, не покидало мене", - пригадала акторка.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КУЗНЕЦОВА: РЕАЛІЇ знімань у "КУХНІ", гонорари, дружба з колишніми чоловіками, кумівство в кіно

Зазначимо, Катерина Кузнєцова до повномасштабної війни жила та будувала кар'єру в Росії. В артистки навіть була квартира в Москві. Врешті, після 24 лютого 2022 року акторка розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою, засудила загарбницькі дії російської влади, позбулася майна в РФ та повернулася до України.

Нагадаємо, Катерина Кузнєцова була заручена з росіянином Максимом Апліним. Нещодавно пара оголосила про розрив стосунків. Акторка відверто зізналась, чому вони насправді розійшлися.