Катерина Кузнєцова шокувала жахливою пропозицією від чоловіка пропагандистки Симоньян: "Це бидлота"

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розкрила причину розриву з нареченим, шокувала, яку жахливу пропозицію отримувала від чоловіка російської пропагандистки Маргарити Симоньян.

Йдеться про скандального режисера Тиграна Кеосаяна. До анексії Криму їм випадала нагода попрацювати разом. Вже після початку війни на сході України та окупації Росією півострова чоловік пропагандистки покликав Кузнєцову зніматися в його фільмі. Акторка попросила надіслати їй матеріал. Вже сама назва стрічки артистку відверто шокувала – "Кримський міст". Річ у тім, що ця споруда є незаконною і є кроком до примусової інтеграції РФ анексованого Криму. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко акторка говорить, що одразу ж зрозуміла, що це пропагандистський фільм, тож відмовилася там зніматися.

Звичайно, Кеосаяна це рішення розлютило. Катерина Кузнєцова пригадує, що між ними тоді відбулася неприємне розмова, що скандальний режисер погрожував їй втратою ролей. Сама ж акторка вважає Кеосаяна жахливою та деспотичною людиною.

"Він деспот, він абсолютно жахлива людина в плані його проявів. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Без принципів людина, яка має величезну кількість комплексів через те, що в нього не склалася кар'єра. Я вважаю, що в нього вона не склалася. Він мені каже, що хоче запросити мене в кіно. Матеріал називається "Кримський міст"… Я від цього цинізму просто випала", - пригадала артистка.

