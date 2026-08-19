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- Гламур
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Катерина Кузнєцова відмовилася йти на "Холостячку" й висунула творцям шоу несподівану пропозицію
Акторка пояснила, чому не захотіла шукати кохання на проєкті та кого бачить головною героїнею нового сезону.
Українська акторка Катерина Кузнєцова вперше розповіла про пропозицію стати героїнею романтичного реаліті «Холостячка».
За словами знаменитості, перемовини з творцями проєкту справді були, однак зрештою вона відмовилася від участі. В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» Кузнєцова пояснила, що такий формат суперечить її особистим принципам. Акторка не готова дозволяти публічно обговорювати своє особисте життя, зокрема минулі стосунки, а також не хоче жити за сценарієм реаліті.
«Мені пропонували. Я відмовилася. Дивлячись на мене, здається, зрозуміло, що я людина вільних поглядів. Я би інколи не дозволила людям копирсатися у моєму особистому житті, навіть у його минулому. Я дуже поважаю своїх колишніх чоловіків. Тому викривляти чи висвітлювати їх у неправильному світлі я б не дозволила. Ну і жити за сценарієм — не моя історія», — пояснила Катерина у розмові з Анною Севастьяновою.
Втім, акторка не просто відмовилася від пропозиції, а запропонувала творцям «Холостячки» змінити саму концепцію проєкту. На її думку, головною героїнею варто зробити не публічну жінку, а звичайну українку з непростою життєвою історією.
«Я висловила іншу думку керівництву телеканалу. Я переконана, що треба брати іншу жінку з народу. Моя суб’єктивна думка. Звісно, хтось скаже, що не буде переглядів. Не згодна. Бо коли ти публічна особа, то прилітає: „У тебе є кошти, ти багато чого можеш дозволити й не може бути проблем зі стосунками“», — зазначила Кузнєцова.
Акторка вважає, що така історія могла б особливо відгукнутися українцям під час війни. Зокрема, вона припускає, що серед чоловіків, які боролися б за серце героїні, могли б бути ветерани, військові, парамедики, працівники ДСНС та інші чоловіки. На думку Катерини, така героїня могла б бути ближчою аудиторії, аніж вона.
«Коли ти публічна особа, то прилітає: „У тебе є кошти, ти багато чого можеш дозволити й не може бути проблем зі стосунками“. А коли це жінка, яка, можливо, виховує дитину одна, бо чоловік загинув на фронті чи інша історія. Це може бути дуже доречно, і хтось би бачив у цій історії себе», — пояснила акторка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я ЗНЕВАЖАЮ ЦИХ ЛЮДЕЙ..." - Катя КУЗНЕЦОВА про ТЦК, Полякову, чоловіків і побачення
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова підтримала Полякову у гучному скандалі з ТЦК. Зірка розкритикувала деяких працівників структури й шокувала особистою трагічною історією.