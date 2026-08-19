Катерина Кузнєцова відмовилася йти на "Холостячку" й висунула творцям шоу несподівану пропозицію

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Українська акторка Катерина Кузнєцова вперше розповіла про пропозицію стати героїнею романтичного реаліті «Холостячка».

За словами знаменитості, перемовини з творцями проєкту справді були, однак зрештою вона відмовилася від участі. В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» Кузнєцова пояснила, що такий формат суперечить її особистим принципам. Акторка не готова дозволяти публічно обговорювати своє особисте життя, зокрема минулі стосунки, а також не хоче жити за сценарієм реаліті.

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«Мені пропонували. Я відмовилася. Дивлячись на мене, здається, зрозуміло, що я людина вільних поглядів. Я би інколи не дозволила людям копирсатися у моєму особистому житті, навіть у його минулому. Я дуже поважаю своїх колишніх чоловіків. Тому викривляти чи висвітлювати їх у неправильному світлі я б не дозволила. Ну і жити за сценарієм — не моя історія», — пояснила Катерина у розмові з Анною Севастьяновою.

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Катерина Кузнєцова

Втім, акторка не просто відмовилася від пропозиції, а запропонувала творцям «Холостячки» змінити саму концепцію проєкту. На її думку, головною героїнею варто зробити не публічну жінку, а звичайну українку з непростою життєвою історією.

«Я висловила іншу думку керівництву телеканалу. Я переконана, що треба брати іншу жінку з народу. Моя суб’єктивна думка. Звісно, хтось скаже, що не буде переглядів. Не згодна. Бо коли ти публічна особа, то прилітає: „У тебе є кошти, ти багато чого можеш дозволити й не може бути проблем зі стосунками“», — зазначила Кузнєцова.

Акторка вважає, що така історія могла б особливо відгукнутися українцям під час війни. Зокрема, вона припускає, що серед чоловіків, які боролися б за серце героїні, могли б бути ветерани, військові, парамедики, працівники ДСНС та інші чоловіки. На думку Катерини, така героїня могла б бути ближчою аудиторії, аніж вона.

«Коли ти публічна особа, то прилітає: „У тебе є кошти, ти багато чого можеш дозволити й не може бути проблем зі стосунками“. А коли це жінка, яка, можливо, виховує дитину одна, бо чоловік загинув на фронті чи інша історія. Це може бути дуже доречно, і хтось би бачив у цій історії себе», — пояснила акторка.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "Я ЗНЕВАЖАЮ ЦИХ ЛЮДЕЙ..." - Катя КУЗНЕЦОВА про ТЦК, Полякову, чоловіків і побачення

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова підтримала Полякову у гучному скандалі з ТЦК. Зірка розкритикувала деяких працівників структури й шокувала особистою трагічною історією.

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