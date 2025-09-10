Катерина Кузнєцова відверто зізналася, чому розійшлася з нареченим-росіянином: "Втомилися шукати вихід"

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова вперше відверто розповіла, чому закінчився її другі стосунки з російським бізнесменом Максимом Апліним.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зірка зізналася, що причиною стали не зрада чи скандали, а відстань та обставини, які виявилися сильнішими за почуття. Вона пригадала, що їхні стосунки з нареченим будувалися на відстані: вона мешкала між Києвом і Барселоною, а він — між Тенерифе та Шрі-Ланкою. Спершу розлука тривала максимум два-три місяці, але згодом перерви у зустрічах сягали пів року. Катерина зауважила, що такі обставини не для неї.

"Це не є нормальним, і ми просто втомилися шукати вихід із ситуації", — зазначила Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Вона підкреслила, що розрив не супроводжувався скандалами. Водночас акторка зізналася, що це виявилося важче, аніж якби між ниби була третя людина чи купа "бруду".

"Дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи. Просто обставини так склалися: у мене робота, яка розписана на пів року вперед, у нього — своя відповідальність", — наголосила Катерина.

Акторка з вдячністю говорить про підтримку Максима, який завжди поважав її свободу та вибір. Вона зізналася, що з усіма ексобранцями зберігає нормальні або навіть теплі стосунки.

Катерина Кузнєцова з Максимом Апліним / © instagram.com/katykino

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КУЗНЕЦОВА: РЕАЛІЇ знімань у "КУХНІ", гонорари, дружба з колишніми чоловіками, кумівство в кіно

За словами Катерини, переїзд до Барселони став для неї новим етапом і допоміг пережити непрості емоції. Водночас вона не виключає, що колись доля може знову звести їх разом.

