Катерина Кузнєцова виїхала до Іспанії після розлучення з росіянином і розкрила, чи у стосунках зараз

Катерина Кузнєцова

Українська акторка Катерина Кузнєцова розкрила подробиці особистого життя після розлучення з нареченим-росіянином Максимом Апліним.

Так, зірка повідомила про розрив восьмирічних стосунків ще всередині літа минулого року. Катерина говорить, що відтоді її статус холостячки не змінився. За її словами, наразі вона проходить низку трансформацій і пізнає себе глибше. Тим не менш, все ж зізнається, що уваги з боку чоловіків їй вистачає.

«Я відкрита. Це якось так неочікувано сталося… Просто в один момент почали дарувати квіти — безумовно, це дуже приємна увага для будь-якої жінки. Але я не з тих жінок, хто після букету піде на побачення або розпливуся і почуватимуся винною. Це не означає, що мене можна купити прикрасою чи ще якимись речами. Я консервативна. Коли я розійшлася, то не люблю одразу вступати у стосунки, треба прожити це. Навіть коли тобі у моменті здається, що ти тримаєшся, то однаково треба прожити це горе. Мене накрило через чотири-п’ять місяців. Мені треба привести себе до ладу», — пояснила акторка в інтерв’ю Okay Eva.

Зараз Кузнєцова надає перевагу свободі та втіленню своїх внутрішніх бажань. Акторка ділиться, що любить подорожувати та займатися улюбленими справами.

«Але й статус „холостячки“ мені подобається. У тебе є більше часу на себе, подорожі, робити що ти хочеш. І тут теж тонка межа. Я тут дуже самодостатня. Мені не потрібен чоловік, аби почуватися щасливою. Я сама життєрадісна. Але безумовно хочеться бути кішечкою й знати, що можу розслабитися», — зазначила зірка.

Водночас свого майбутнього партнера Катерина бачить сильнішим і готовим на різноманітні авантюри. Проте все ж вона має певні табу, серед яких для неї одним із важливих пунктів є музичний смак.

«Мені важливо, щоб чоловік був сильніший за мене, десь періодично умовно носив на руках, балував, були сюрпризи. Алея ніколи не зможу зустрічатися з чоловіком, який, наприклад, слухає шансон. Бо нема про що говорити. Для мене музика — невід’ємна частина мого життя. Якщо він ще скаже, що йому байдуже, що слухати — то все, до побачення», — зі сміхом розповіла Катерина.

До слова, вже тривалий час Кузнєцова проживає в Іспанії. Вона зізнається, що поки з іноземцями не мала романів. Утім, все ж встановила локальний додаток для знайомств і не виключає такого повороту долі у майбутньому.

«У мене ніколи не було стосунків з іноземцем. У мене було просто спілкування, не побачення. Не впевнена, що зможу перейняти ту ментальність. Хоча, можливо, такий досвід і станеться», — заінтригувала акторка.

