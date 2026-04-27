Катерина Кузнєцова здивувала кардинально новим іміджем: акторку тепер не впізнати
Артистка шокувала перевтіленням та вибором кольору волосся.
Акторка Катерина Кузнєцова кардинально змінила імідж і стиль у новій фотосесії, що миттєво викликало хвилю обговорень у Мережі.
Акторка виклала серію знімків, де демонструє абсолютно інший настрій і візуальний характер. Замість звичного світлого волосся — темні пасма і більш драматична подача. Образ виглядає експериментальним і продуманим до дрібниць. У кадрах відчувається зміна не лише стилю, а й загальної естетики. Саме тому реакція підписників була настільки бурхливою. Багато хто спершу навіть не зрозумів, хто перед ними.
Попри радикальну зміну, шанувальники швидко припустили, що йдеться про стилізовану зйомку або перуку, а не довготривалу трансформацію. Саме тому фото сприймають як творчий експеримент, а не остаточне перевтілення. У будь-якому разі, цей вихід став одним із найобговорюваніших останніх публікацій акторки. «Музою» назвала Кузнєцову авторка зйомки.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова зізналася, як розлучення з росіянином різко змінило її кар’єру.