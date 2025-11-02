Катерина Кузнєцова зізналась, чи зустріла кохання після розлучення і чи готова до народження дітей

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова відверто зізналась, чи знайшла нове кохання після розлучення з чоловіком та чи готова вже до материнства.

Так, влітку цього року знаменитість оголосила, що розірвала стосунки з обранцем Максимом Апліним. На проєкті "Ближче до зірок" артистка зізнається, що нині її серце вільне. Щоправда, акторка переконана, що обов'язково ще зустріне свою людину, але це станеться тоді, коли вона цього взагалі не очікуватиме.

"Мама каже: "Нащо тобі чоловік, ти подивись на себе. Ти - жінка-кіборг". Це вона жартує, звісно. Але бути з такою жінкою, як я, складно. Я впевнена, що в моєму житті так само відбудеться те саме знайомство, але просто тоді, коли ти цього не очікуєш", - поділилась акторка.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

До речі, Катерина Кузнєцва зізналась, що заміжжя ніколи не було в неї в пріоритеті. В акторки на першому місці стояла саме самореалізація. Знаменитість вважає, що треба бути в гармонії з собою, покладатися на власні сили і досягати успіхів навіть без чоловіка поруч.

"Заміжжя ніколи не стояло на першому місці. Я завжди мріяла про класні ролі та реалізацію. Воно в мене завжди було. Я взагалі вважаю, що ми маємо бути щасливими, наповненими, реалізований, попри все", - ділиться знаменитість.

Катерина Кузнєцова також заговорила й про народження дітей. Артистка зізнається, що піти на якийсь час із професії – це дійсно складний крок. Проте зірка переконана, що ніщо не зрівняється з радістю, яку приносить материнство.

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

"Я розумію, що для будь-якої акторки піти на якийсь час із професії – це трохи боляче, але я не знаю, що може бути в порівнянні з маленьким дивом, як це взагалі може межуватися з якимись холодними зніманнями чи перепрацюваннями", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова заговорила про службові романи. Артистка зізналась, чи був в її житті такий досвід.