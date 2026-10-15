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Катерина Осадча чесно висловилася про кумів Потапа й Настю й як насправді до них ставиться зараз
Ведуча відреагувала на низку скандалів довкола дуету через їхні гострі висловлювання під час війни.
Українська телеведуча Катерина Осадча розкрила своє ставлення до кумів, які наробили чимало галасу в Мережі після нещодавнього інтерв’ю російській журналістці — дуету Потапа і Насті Каменських.
Останнім часом подружжя опинилося під хвилею критики через заяви про «кісту» від української мови та виїзд за кордон під час війни. Тепер свою позицію щодо почутого висловила й Осадча, чия родина раніше підтримувала близькі стосунки з артистами.
Катерина у фотоблогу зазначила, що не поділяє багатьох думок, озвучених Потапом і Настею. Водночас розгорнуто коментувати поведінку кумів ведуча не стала.
«Запитання про інтерв’ю Потапа й Настю. Не розділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову. Це якщо казати про мову, хоча там багато чого мене засмутило», — поділилася Катерина.
Що пов’язує Катерину Осадчу з Потапом і Настею
Продюсер Потап є хрещеним батьком старшого сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова — Івана. Однак раніше шоумен розповідав, що під час повномасштабної війни їхня родина не підтримує спілкування з Потапом. Тепер коментар Осадчої так само засвідчив, що висловлювання скандальних артистів також викликали в неї негативну реакцію.