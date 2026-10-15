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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гламур
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Катерина Осадча чесно висловилася про кумів Потапа й Настю й як насправді до них ставиться зараз

Ведуча відреагувала на низку скандалів довкола дуету через їхні гострі висловлювання під час війни.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап, Катерина Осадча, Настя Каменських та Юрій Горбунов

Потап, Катерина Осадча, Настя Каменських та Юрій Горбунов / © instagram.com/kamenskux

Українська телеведуча Катерина Осадча розкрила своє ставлення до кумів, які наробили чимало галасу в Мережі після нещодавнього інтерв’ю російській журналістці — дуету Потапа і Насті Каменських.

Останнім часом подружжя опинилося під хвилею критики через заяви про «кісту» від української мови та виїзд за кордон під час війни. Тепер свою позицію щодо почутого висловила й Осадча, чия родина раніше підтримувала близькі стосунки з артистами.

Катерина у фотоблогу зазначила, що не поділяє багатьох думок, озвучених Потапом і Настею. Водночас розгорнуто коментувати поведінку кумів ведуча не стала.

«Запитання про інтерв’ю Потапа й Настю. Не розділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову. Це якщо казати про мову, хоча там багато чого мене засмутило», — поділилася Катерина.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Що пов’язує Катерину Осадчу з Потапом і Настею

Продюсер Потап є хрещеним батьком старшого сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова — Івана. Однак раніше шоумен розповідав, що під час повномасштабної війни їхня родина не підтримує спілкування з Потапом. Тепер коментар Осадчої так само засвідчив, що висловлювання скандальних артистів також викликали в неї негативну реакцію.

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