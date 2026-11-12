Катерина Осадча готує "Родинне Різдво" на "1+1 Україна": чим здивує ведуча і як їй допоможуть зірки

Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

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Напередодні Різдва, у Святвечір 24 грудня, телеканал «1+1 Україна» традиційно запросить глядачів до екранів, щоб провести цей час разом.

У благодійному проєкті «Родинне Різдво із Катериною Осадчою» за великим різдвяним столом зберуться родини з різних куточків України, а атмосферу свята створюватимуть відомі українські артисти. Серед тих, хто готує музичні сюрпризи для глядачів — Альона Омаргалієва, MONATIK, Дзідзьо, Злата Огнєвіч, Тоня Матвієнко, KAZKA, YAKTAK та багато інших.

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Ідея проєкту народилася з благодійної ініціативи Фундації Катерини Осадчої, яка підтримує дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема тих, хто виховується у названих родинах і дитячих будинках сімейного типу.

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Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

«Минулого року ми замислилися над тим, яке різдвяне диво можемо подарувати цим родинам. Разом із командою придумали запросити їх на велику різдвяну вечерю. Нас підтримали багато артистів і творчих колективів. Ми накрили 120-метровий стіл для батьків і дітей. Родини з різних куточків України приїхали до нас, і для цього навіть організували десять додаткових вагонів, аби всі охочі змогли дістатися на свято», — розповідає Катерина Осадча.

Торішня вечеря стала настільки теплою та особливою подією, що команда вирішила подарувати можливість відчути цю атмосферу ще більшій кількості українців. Так народилася ідея телевізійного формату, який об’єднає родини біля різдвяного столу в різних куточках країни.

Катерина Осадча з молодшим сином / © пресслужба каналу "1+1"

«Нам захотілося, щоб цю атмосферу відчули й інші люди, щоб глядачі змогли зануритися у світ різдвяних традицій та єдності. Тому разом із телеканалом "1+1 Україна" ми вирішили перетворити цю подію на телевізійний проєкт. Щоб кожен міг у Святвечір долучитися до нашого різдвяного столу. Ми хотіли, аби стіл, за яким збираються діти та родини, що подарували їм дім, символічно простягнувся до кожної оселі, де святкуватимуть Різдво», — говорить ведуча.

Цьогорічне святкування обіцяє бути ще масштабнішим — до нього долучиться більше артистів. Кожен із виконавців готує особливий музичний подарунок: знайомі та улюблені українські пісні прозвучать у спеціальних різдвяних обробках і несподіваних музичних прочитаннях.

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Катерина Осадча з синами / © пресслужба каналу "1+1"

До святкування долучаться й молодші сини ведучої — 9-річний Іван та 5-річний Данило. Минулого року наймолодший Данило навіть вийшов на сцену разом із Анастасією Цимбалару під час поетичного перформансу. Чи побачать глядачі його на сцені цього разу — Катерина поки не розкриває інтригу.

Дивіться спеціальний святковий проєкт «Родинне Різдво з Катериною Осадчою» на телеканалі «1+1 Україна» 24 грудня.

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