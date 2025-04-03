Катерина Осадча на милому відео приголомшила, як її сини від Горбунова подорослішали

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча приголомшила, як її сини від продюсера Юрія Горбунова подорослішали та помітно змінилися.

Знаменитість у своєму Instagram опублікувала милий ролик із дітьми. На відео ведуча разом із 8-річним Іваном та 3-річним Данилом взяла участь в оригінальному тренді “Норм чи стрьом”. Його мета — розповісти, що є прийнятним, а що — ні. Тож, хлопчики відверто розсекретили мамі, чи норм для них піти навчатися в костюмах супергероїв, гратися на майданчику в піжамах, битися між собою, розповісти вчительці свій сон, робити щось під музику, весь день сидіти в планшеті і багато чого іншого.

Деякі відповіді синів Катерину Осадчу неабияк повеселили, а деякі навіть здивували. Тим часом Юрій Горбунов помилувався дітьми і лиш коротко зазначив: “Наша кров”.

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А от підписники ведучої були більш говіркими. Вони зазначили, що Іван та Данило ростуть неабияк красивими та розумними хлопчиками. Окрім того, фани були просто приголомшені, як дітлахи вже помітно підросли, особливо молодший син Осадчої та Горбунова.

Такі розумні! Малюк взагалі як дорослий!

Які хороші хлопчики! Дайте, Боже, здоров’я вашій родині. І мирного неба!

Які у вас чудові хлопці! Менший така булочка солодка!

Нагадаємо, нещодавно блогерка Алла Зіневич на свіжому фото показала 10-місячну доньку від банкіра Сергія Тігіпка. Обраниця бізнесмена здивувала, як Юліана помітно підросла.