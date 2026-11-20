Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Українська телеведуча «Голосу країни-14» Катерина Осадча опинилася в епіцентрі вибухів під час нещодавньої атаки РФ.

Так, днями, а саме 19 листопада, окупанти поцілили по Подільському району Києва. Серія атак ударними безпілотниками спричинила смерть 26-річного хлопця, поранення ще декількох людей та значні руйнування, зокрема й загоряння.

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У своєму фотоблогу Осадча повідомила, що у момент повітряної тривоги та вибухів перебувала в епіцентрі. За словами ведучої, це вперше, коли вона опинилася настільки близько біля безпосередньо влучання ворожого снаряду. Ба більше, Катерина у той момент відчула, як тимчасово втратила здатність чути.

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На щастя, для зірки все закінчилося добре. Вона показала себе на фото й дала зрозуміти, що залишилася неушкодженою. Проте однаково висловила свою лють і ненависть до росіян за спричинене горе.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Сториз Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

«Була у справах на Возвиженці під час "прильоту", зовсім поруч. Не будьте мною, не нехтуйте безпекою. Тепер я знаю, що таке оглухнути від вибуху, і бачила, як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш, скільки "але" в таких подіях. Не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей підʼїзд. Від цих "прильотів" загинув молодий хлопець. Співчуття рідним. Болота, нехай вам ті "шахеди" стануть поперек горла. Ненавиджу», — емоційно написала зірка.

Саме тому зірка ще раз закликала українців не нехтувати повітряними тривогами та берегти своє життя. Зокрема, спускатися в укриття та перечікувати атаки ворога.

«Немає безпечних місць. Не нехтуйте тривогою», — повторно підкреслила Осадча.

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Сториз Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя після того, як її квартиру зруйнувала вибухова хвиля від «прильоту», розповіла про ремонт за 2 млн грн і на якій він стадії. Зірка зізналася, де зараз живе й чим запаслася на зиму.

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