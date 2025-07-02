Катерина Осадча побувала з сином на концерті Imagine Dragons і показала символічний момент на сцені

Катерина Осадча з сином на концерті Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча разом із 8-річним сином Іваном побувала на концерті відомого американського гурту Imagine Dragons.

Колектив виступав у Барселоні. Як виявилося, син Катерини Осадчої від самого дитинства фанатіє від музики Imagine Dragons. Бувало таке, що пісня Believer грала просто на повторі. Тож, ведуча вирішила втілити мрію Івана та відвела його на концерт кумирів. Тим більше, вік хлопчика вже дозволяє спокійно насолоджуватися виступом.

"Imagine Dragons Іван обожнює від самого малечку. Якось їхню пісню Believer ми в машині послухали рівно 50 разів підряд, коли стояли в заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", - поділилася знаменитість.

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Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Ведуча говорить, що неабияк тішиться тому, що мрія сина здійснилася. Зокрема, весь концерт Іван прослухав з очима, що були сповнені захоплення. Катерина Осадча переконана, що син запам'ятає цей момент на все життя, тож воно було того варте.

"У такі моменти, коли бачиш захоплені очі дитини, розумієш, що такі моменти він запам'ятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми будемо мрії обов'язково втілювати", - зазначила ведуча.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

До речі, звичайно ж, Катерина Осадча та її син стали свідками символічного моменту. Соліст Imagine Dragons підняв на сцені прапор України. Ведуча говорить, що ця підтримка є неабияк важливою, аби в світі не забували, що в Україні триває війна.

"А на цей момент ми чекали. Дякуємо за підтримку. У цей момент самовільно лилися сльози. Так не багато залишилося артистів, які стабільно нас підтримують", - зазначила ведуча.

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Концерт Imagine Dragons / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно соліст Imagine Dragons на сцені поцілував прапор 122-ї окремої бригади ТрО. Виконавець також символічним жестом підтримав Україну.