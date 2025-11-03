Катерина Осадча показала 90-річну бабусю біля басейну й з правнуком і здивувала своєю схожістю з нею

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча показала свою бабусю Раю, яка 3 листопада святкує день народження.

Зірка присвятила іменинниці особливий допис в Instagram. У своєму зверненні до неї вона висловила свій захват 90-річною бабусею, яка пережила багато історичних подій, але досі не втратила жаги до життя. За словами Катерини, її бабуся Рая є постійним мотиватором для своєї родини. І у її ювілей рідної людини ведуча показала серію милих фото.

«Бабусі сьогодні — 90! Бабуся Рая — наш найстрогіший критик і найміцніша підтримка. Тричі прабабуся (а скоро вже чотириразова). Вона пам’ятає Другу світову і голод у повоєнному Києві. У бабусі завжди є свій „чарівний стусан“ для кожного з нас — і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це й привело бабусю до такої поважної дати. Ніколи раніше не була на святі, де святкують 90 років, — і неймовірно радію, що це свято у нашій родині. Бабусю, бажаю тобі здоров’я, а ми обіцяємо — не зупинятися», — зворушила зірка.

Катерина Осадча з бабусею / © instagram.com/kosadcha

Бабуся та син Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Бабуся Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Бабуся Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

У коментарях долучилися до привітань і звернули увагу на схожість Катерини та бабусі Раї.

Здоров’я на многая літа! Та нехай усі наші бабусі зустрінуть та відсвяткують свої 100 рочків у незалежній Україні-переможниці

Вітання бабусі! Бабуся красуня! До речі, ви дуже схожі!

Найщиріші вітання бабусі. Це безцінно мати її! Здоров’я міцного та многії літа їй

