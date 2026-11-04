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Катерина Осадча показала 91-річну бабусю: ведуча зворушливо привітала рідну людину
Ведуча замилувала схожістю з бабусею.
Українська телеведуча «Голосу країни-14» Катерина Осадча поділилася рідкісним сімейним кадром і показала свою бабусю Раю, яка відсвяткувала 91-й день народження.
З нагоди свята знаменитість опублікувала у фотоблогу світлину іменинниці. На фото бабуся тримає святковий торт зі свічками та усміхається. Осадча ніжно привітала рідну людину й побажала їй «многая благая літа». Увагу шанувальників також може привернути помітна зовнішня схожість ведучої з бабусею.
Раніше, під час попереднього ювілею бабусі, Осадча розповідала, наскільки важливе місце вона посідає в їхній сім’ї. За словами ведучої, рідна людина для неї — водночас «найстрогіший критик і найміцніша підтримка».
Бабуся Катерини пережила Другу світову війну та голод у повоєнному Києві. Попри поважний вік, вона зберігає активність, навідується до рідних і бере участь у житті чотирьох правнуків.
Життєвим принципом іменинниці Осадча називала постійний рух: не лінуватися, розвиватися та досягати поставлених цілей.
Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала акторка Олена Світлицька. Її коханий Тарас Цимбалюк зробив їй оригінальний подарунок за понад 15 тис. грн.