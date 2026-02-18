- Дата публікації
Катерина Осадча показала небачені фото з маленьким сином від Горбунова та як він зростав
Зіркова мама поринула у ностальгію з нагоди дев’ятиріччя Івана.
Українська ведуча Катерина Осадча розповіла про особливе свято у родині.
Сьогодні, 18 лютого, сину зірки Івану виповнилося дев’ять років. З особливої нагоди Катерина вирішила поділитися архівними фото та порівняти їх з сьогоденням. Зокрема, пригадала свої пологи та як ще новонародженого Івана на руках тримав тато Юрій Горбунов.
Зіркова мама поділилася ще багатьма щасливими митями життя іменинника. Осадча зворушила його швидким подорослішанням, як він зустрічав молодшого братика Данила та просто насолоджувався безтурботним дитинством. У дописі в Instagram ведуча звернулася до сина й щиро привітала його з новою сторінкою життя.
«Нашому Івасику сьогодні дев’ять! Ніби вчора народився, а вже дев’ять. Наш дорослий хлопчику, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе, наш Івасику, і завжди поруч», — замилувала вітаннями Катерина.
У коментарях шанувальники та друзі родини також долучилися до привітань.
«Вітаннячка принцу. Успіхів та здійснення бажань» — Анна Кошмал
«Вітаю! Нехай буде найщасливішим!» — Анастасія Цимбалару
«Мої найщиріші вітання! Хай буде здоровим і щасливим» — Анна Сагайдачна
