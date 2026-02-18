Катерина Осадча показала небачені фото з маленьким сином від Горбунова та як він зростав

Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Українська ведуча Катерина Осадча розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 18 лютого, сину зірки Івану виповнилося дев’ять років. З особливої нагоди Катерина вирішила поділитися архівними фото та порівняти їх з сьогоденням. Зокрема, пригадала свої пологи та як ще новонародженого Івана на руках тримав тато Юрій Горбунов.

Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Зіркова мама поділилася ще багатьма щасливими митями життя іменинника. Осадча зворушила його швидким подорослішанням, як він зустрічав молодшого братика Данила та просто насолоджувався безтурботним дитинством. У дописі в Instagram ведуча звернулася до сина й щиро привітала його з новою сторінкою життя.

Реклама

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

«Нашому Івасику сьогодні дев’ять! Ніби вчора народився, а вже дев’ять. Наш дорослий хлопчику, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе, наш Івасику, і завжди поруч», — замилувала вітаннями Катерина.

У коментарях шанувальники та друзі родини також долучилися до привітань.

«Вітаннячка принцу. Успіхів та здійснення бажань» — Анна Кошмал

«Вітаю! Нехай буде найщасливішим!» — Анастасія Цимбалару

«Мої найщиріші вітання! Хай буде здоровим і щасливим» — Анна Сагайдачна

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут привітала свою старшу доньку Злату з 20-річчям. На ювілей зірка разом з молодшими дітьми вирушила до США вітати іменинницю.