ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча показала небачені фото з маленьким сином від Горбунова та як він зростав

Зіркова мама поринула у ностальгію з нагоди дев’ятиріччя Івана.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином

Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 18 лютого, сину зірки Івану виповнилося дев’ять років. З особливої нагоди Катерина вирішила поділитися архівними фото та порівняти їх з сьогоденням. Зокрема, пригадала свої пологи та як ще новонародженого Івана на руках тримав тато Юрій Горбунов.

Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горубнов з сином / © instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Зіркова мама поділилася ще багатьма щасливими митями життя іменинника. Осадча зворушила його швидким подорослішанням, як він зустрічав молодшого братика Данила та просто насолоджувався безтурботним дитинством. У дописі в Instagram ведуча звернулася до сина й щиро привітала його з новою сторінкою життя.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

«Нашому Івасику сьогодні дев’ять! Ніби вчора народився, а вже дев’ять. Наш дорослий хлопчику, будь щасливим, а все решта вивчимо і зробимо разом! Любимо тебе, наш Івасику, і завжди поруч», — замилувала вітаннями Катерина.

У коментарях шанувальники та друзі родини також долучилися до привітань.

  • «Вітаннячка принцу. Успіхів та здійснення бажань» — Анна Кошмал

  • «Вітаю! Нехай буде найщасливішим!» — Анастасія Цимбалару

  • «Мої найщиріші вітання! Хай буде здоровим і щасливим» — Анна Сагайдачна

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут привітала свою старшу доньку Злату з 20-річчям. На ювілей зірка разом з молодшими дітьми вирушила до США вітати іменинницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie