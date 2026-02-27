Катерина Осадча показала рідкісні фото з мамою-іменинницею і зачарувала її красою

Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Українська ведуча Катерина Осадча показала рідкісні фото з мамою-іменинницею.

Знаменитість опублікувала знімки з рідною людиною з нагоди її дня народження, який та святкує 27 лютого. Фото були зроблені в різний період: і взимку, і теплу пору року. Проте користувачі відзначили неабияк молодий вигляд мами Катерини Осадчої.

Ведуча також адресувала рідній людині теплі слова з привітаннями. Найголовніше, чого бажає мамі Катерина Осадча, так це те, аби скоріше настав мир, а все інше обов'язково буде.

Мама Катерина Осадчої / © instagram.com/kosadcha

"Мамо, з днем народження! Чотири роки тому, коли я вітала маму, батьки були під Києвом, не планували виїжджати, і мама сказала - зараз найголовніше вижити, а решта владнається. Пункт перший виконаний, значить далі тільки радість в кожному дні і розуміння, що все владнається і ми дочекаємося справедливого миру. Мамо, бажаю тобі миру, радості, натхнення, чекаємо на нові картини і смачні пироги", - звернулась до мами ведуча.

Катерина Осадча з мамою / © instagram.com/kosadcha

Чоловік Катерини Осадчої – шоумен Юрій Горбунов – теж привітав тещу-іменинницю: "З днем народження, Олено Олександрівно! Многая літа!".

Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим, мамою та сином / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показала раніше небачені фото їхнього з Юрієм Горбуновим сина Івана. Ведуча продемонструвала, як хлопчик зростав.