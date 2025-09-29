- Дата публікації
Катерина Осадча показалася зі старшим сином-копією від ексчоловіка і ніжно привітала його з 23-річчям
Ведуча адресувала Іллі теплі слова та показала їхні сімейні знімки.
Українська телеведуча Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині.
У старшого сина знаменитості від першого шлюбу був день народження. 28 вересня Іллі виповнилося вже 23 роки. Звичайно, зіркова мама у своєму Instagram привітала спадкоємця зі святом.
Катерина Осадча опублікувала різноманітні фото з Іллею. Щоправда, світлини всі архівні, оскільки ведуча проживає в Україні, а її син перебуває в США, де здобуває освіту в IT-сфері. Тим не менш, на кадрах можна розгледіти, що Ілля просто як дві краплі схожий на маму та є її копією.
"Складно повірити, але Іллі вже 23 роки. Іллюша, з днем народження! І хоч ми далеко одне від одного цього дня, я бажаю тобі бути просто щасливим і обирати свій шлях. 23 – це вже не просте доросле життя, але я точно знаю, що ти впораєшся, моя гордість", - зазначила ведуча.
Також Катерина Осадча говорить, що неабияк пишається своїм сином. Щоправда, це доволі незвичні відчуття бути мамою вже такого дорослого юнака, який навіть за зростом вищий за неї.
"Як воно бути мамою такого парубка? Дивно, коли дитина вища за тебе і старша за той вік, коли ти його народила. І це неймовірні відчуття", - поділилася ведуча.
Зазначимо, Катерина Осадча народила сина Іллю 2002 року від першого чоловіка Олега Поліщука, з яким розлучилася 2004-го. Наразі ведуча перебуває в шлюбі з продюсером Юрієм Горбуновим. У пари є двоє спільних синів – 8-річний Іван та 4-річний Данило.
До речі, нещодавно Юрій Горбунов поділився, в чому секрет їхнього з Катериною Осадчою міцного шлюбу. Пара вже вісім років живе в злагоді та гармонії.