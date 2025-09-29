Катерина Осадча показалася зі старшим сином-копією від ексчоловіка і ніжно привітала його з 23-річчям

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині.

У старшого сина знаменитості від першого шлюбу був день народження. 28 вересня Іллі виповнилося вже 23 роки. Звичайно, зіркова мама у своєму Instagram привітала спадкоємця зі святом.

Катерина Осадча опублікувала різноманітні фото з Іллею. Щоправда, світлини всі архівні, оскільки ведуча проживає в Україні, а її син перебуває в США, де здобуває освіту в IT-сфері. Тим не менш, на кадрах можна розгледіти, що Ілля просто як дві краплі схожий на маму та є її копією.

Катерина Осадча зі старшим сином / © instagram.com/kosadcha

"Складно повірити, але Іллі вже 23 роки. Іллюша, з днем народження! І хоч ми далеко одне від одного цього дня, я бажаю тобі бути просто щасливим і обирати свій шлях. 23 – це вже не просте доросле життя, але я точно знаю, що ти впораєшся, моя гордість", - зазначила ведуча.

Катерина Осадча зі старшим сином / © instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча говорить, що неабияк пишається своїм сином. Щоправда, це доволі незвичні відчуття бути мамою вже такого дорослого юнака, який навіть за зростом вищий за неї.

Катерина Осадча з сином Іллею / © instagram.com/kosadcha

"Як воно бути мамою такого парубка? Дивно, коли дитина вища за тебе і старша за той вік, коли ти його народила. І це неймовірні відчуття", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча зі старшим сином / © instagram.com/kosadcha

Зазначимо, Катерина Осадча народила сина Іллю 2002 року від першого чоловіка Олега Поліщука, з яким розлучилася 2004-го. Наразі ведуча перебуває в шлюбі з продюсером Юрієм Горбуновим. У пари є двоє спільних синів – 8-річний Іван та 4-річний Данило.

До речі, нещодавно Юрій Горбунов поділився, в чому секрет їхнього з Катериною Осадчою міцного шлюбу. Пара вже вісім років живе в злагоді та гармонії.