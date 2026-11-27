Катерина Осадча та Настя Каменських / © Колаж ТСН.ua

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Ведуча «Голосу країни-14» Катерина Осадча висловилась про позицію куми, співачка Насті Каменських, яка заявила, що в неї «кіста» від української мови.

Знаменитість в інтерв’ю Анні Хаустовій наголосила, що будь-яка людина, звичайно, має право на власну думку. Проте ж сама Катерина Осадча ставиться негативно до подібних висловлювань. Ведуча говорить, що стверджувати клінічно недоведені гіпотези — це смішно. Також знаменитість додала, що взагалі не знає, чому Каменських видала подібну заяву, оскільки не спілкувалась з нею на цю тему.

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«Ми добре знайомі, були сусідами. Те, що людина може так казати, це право кожної людини. Але я не люблю, коли ображають українську мову і говорять те, що клінічно не доведено. Мені складно коментувати. Ми з Настею про це не говорили, тому мені складно казати, чому так», — говорить знаменитість.

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Потап, Катерина Осадча, Настя Каменських та Юрій Горбунов / © instagram.com/kamenskux

Сама ж Катерина Осадча переконана, що українською просто необхідно говорити, вивчати її та вдосконалювати вимову. Ведуча наголосила, що мова — це про ідентичність. Це одне з тих, що відрізняє українців від інших народів.

«Я вважаю, що українська прекрасна, нею треба говорити, нею треба думати, вчити, вдосконалювати. Це наше! Якщо ми не говоримо українською — то ми хто? Ми маємо бути самоідентифіковані», — наголосила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча пригадала небезпечні конфлікти на «Світському житті». Ведуча шокувала, як одного разу почали душити її оператора, аби вона припинила брати інтерв’ю в європейської зірки.

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