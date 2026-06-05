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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча публічно звернулася до батька та здивувала рисами, які успадкувала від нього

Батько зірки святкує день народження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина Осадча з батьком

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

День народження батька Катерини Осадчої став нагодою для телеведучої згадати сімейні цінності, характер і риси, які вона перейняла від нього, зокрема любов до ремонту, мистецтва та котів.

У родині Осадчих 5 червня завжди особлива дата. Саме цього дня святкує день народження батько телеведучої Олександр. Катерина традиційно звернулася до нього публічно. Вона розповіла, які риси сформували її характер. Деякі з них вона вважає ключовими у своєму житті. Йдеться не лише про звички, а й про життєві принципи.

«Не завжди легкий, але той, що допомагає добиватися всього, що собі запланувала», — саме так Осадча описала свій характер, який, за її словами, сформувався під впливом батька.

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Вона підкреслила, що ця риса часто змушує йти до кінця, навіть коли шлях непростий. Окремо телеведуча виділила відповідальність, яку також перейняла від тата. Це звичка доводити справи до завершення незалежно від настрою чи обставин. У цьому ж переліку — інтерес до мистецтва, будівництва та домашніх оновлень.

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Батьки Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Батьки Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Катерина також зізналася, що любов до котів у неї з’явилася завдяки батькові. Як і звичка не зупинятися на одному місці — тато завжди любив подорожі та нові враження. Він ніколи не проводив час пасивно, віддаючи перевагу руху та відкриттям. Саме ця допитливість, за словами Осадчої, передалася і їй.

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьком / © instagram.com/kosadcha

Батько Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Батько Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов здивували чотирма нестандартними порадами для легкого виховання дітей.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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