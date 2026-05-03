Катерина Осадча розчулила особливим подарунком від 4-річного сина перед Днем матері

Катерина Осадча

Українська телеведуча Катерина Осадча розчулила особливим подарунок від наймолодшого сина, який той зробив їй перед Днем матері.

Цьогоріч це свято в Україні зустрічають у неділю, 10 травня. Та, як виявилося, наймолодший синочок вже потішив Катерину Осадчу подарунком, і до того ж доволі особливим. Данилу зараз 4 рочки. Хлопчик не вимовляв літеру Р. Проте практика зробила своє. Данило почав вимовляти цю літеру. Катерина Осадча ділиться, що таким подарунком вона приємно потішена.

"Хлопець, який почав вимовляти літеру Р. До Дня матері мені подарунок вже є", - ділиться ведуча.

Катерина Осадча з сином Данилом

До речі, недільний вихідний Катерина Осадча проводить у сімейному колі. Знаменитість разом із чоловіком, продюсером Юрієм Горбуновим, та синами вирушила на прогулянку до Ботанічного саду імені Гришка. Сімейство не лише милувалось природою, а й насолоджувалось нарешті теплими весняними днями.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини

