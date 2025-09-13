Катерина Осадча розкрила спеціальність 22-річного сина та як його батько вплинув на це

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася подробицями про навчання свого старшого сина Іллі від першого шлюбу з політиком Олегом Поліщуком.

Хлопцю вже 22 роки, і він здобуває освіту за кордоном, у Сполучених Штатах Америки. Раніше Осадча рідко розповідала про життя сина, але цього разу вперше зізналася, яку саме професію він обрав. Виявилося, що Ілля вирішив присвятити своє майбутнє IT-сфері. Ба більше, юнак обрав дуже популярний напрям, який стрімко розвивається в сучасному світі — штучний інтелект.

"Ілля обрав IT за спеціалізацією Artificial intelligence (штучний інтелект). Він вирішив це ще п’ять років тому, коли цей напрямок не був таким модним, як зараз. Ілля хотів працювати в IT, але напрямок штучного інтелекту йому підказав його тато, який також дотичний до сфери IT. Я впевнена, що навички сина зараз, як ніколи, знадобляться в Україні", — зізналася Осадча в інтерв’ю для NV.

За словами ведучої, Ілля вже навіть визначився, що у майбутньому повернеться до України та обійматиме відповідну посаду. Своєю чергою, Катерина підкреслила, що підтримала вибір сина, адже ця професія має дійсно великі перспективи.

"Звісно, після закінчення навчання Ілля збирається повернутися в Україну. Ми поки що не знаємо, де він працюватиме, але я переконана, що його місце тут. Я вважаю, що чим більше людей отримають якісну професію, розуміння, як працює цей ринок, і повернуться до України з цими знаннями, вони стануть нашим соціальним капіталом на майбутнє", — наголосила ведуча.

Цікаво, що Ілля наприкінці минулого року вже повертався до України. Тоді у зимовий період він насолоджувався святами у колі родини та мав змогу побачитися з молодшими братами. Нагадаємо, у Катерини Осадчої є ще два сини — Іван та Данило. Хлопчиків зірка народила у шлюбі з Юрієм Горбуновим. До речі, нещодавно шоумен разом з нащадками привітали Катерину з днем народження оригінальним відео.