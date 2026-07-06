Катерина Осадча розповіла, як син заскочив Горбунова за поцілунками з "іншою тьотею"

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Ведуча Катерина Осадча розповіла, як син поставив шоумена Юрія Горбунова в незручне становище через поцілунок з акторкою Лілією Ребрик.

Телеведуча побувала на знімальному майданчику нової української стрічки «Емілі в Emily», де нині працює її чоловік. Там вона розповіла, що вже давно стала першою глядачкою всіх його кіноробіт. Осадча переглядає фільми ще на етапі монтажу й повертається до них щоразу після нових правок. За її словами, фінальну версію вона також дивиться на прем’єрі, а іноді й повторно. Саме тому деякі стрічки вона знає майже напам’ять.

«Я дуже часто дивлюся фільми в першому монтажі, потім в другому, потім в третьому, потім в четвертому, потім в п’ятому і вже на прем’єрі, а потім ще раз на прем’єрі», — сміється ведуча в коментарі «BACKSTAGE».

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Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Осадча також зізналася, що до переглядів активно долучаються й їхні діти. Молодший Данило поки що ще замалий, аби уважно стежити за сюжетом, натомість старший Іван із цікавістю дивиться фільми за участю батька. Втім, одного разу побачене на екрані викликало в хлопчика щире нерозуміння.

«Було, коли тато цілувався з Лілією Ребрик, то він такий: "Тато, чому ти цілуєш іншу тьотю?"» — згадує зірка.

Як саме Юрій Горбунов пояснював синові, що романтичні сцени є лише частиною акторської роботи, Катя Осадча не розповіла. Втім, ця історія стала однією з найкумедніших у сімейному архіві телеведучих.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча влаштувала синам вікторину про Юрія Горбунова. Чесні слова малечі насмішили фанів.

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