Катерина Осадча розповіла, як випадково провалила інтерв'ю з Євою Мендес: "Мого жаху не було меж"

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча пригадала, як випадково провалила інтерв'ю з відомою голлівудською акторкою Євою Мендес.

Це сталося багато років тому. В Instagram знаменитість розповіла, що в неї було заплановане інтерв'ю з Мендес. Утім, вона не змогла його записати. А все тому, що Катерина Осадча проспала. Ведуча говорить, що коли прокинулася в готелі та усвідомила, що її інтерв'ю вже закінчилося, то не на жарт розхвилювалася та пережила ще той стрес.

"Колись я проспала інтерв'ю. Можете собі уявити мій жах, коли я прокинулася в готелі і зрозуміла, що інтерв'ю вже закінчилося. Я просто його проспала. Мого жаху не було меж. Мені здавалося, що просто світ зупинився, рухнув. Це було інтерв'ю з однією відомою голлівудською акторкою Євою Мендес", - пригадала знаменитість.

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Єва Мендес / © Getty Images

Катерина Осадча не знала, що їй робити. Та все ж таки ведуча опанувала себе. Вона зрозуміла, що на ситуацію вплинула не зможе, зателефонувала продюсерам, все їм пояснила та запропонувала її оштрафувати.

"Я не розуміла, що мені робити, як діяти. Потім зрозуміла, що я вже проспала. Я зателефонувала продюсерам, сказала, що можуть мене оштрафувати. Це було багато років тому, але я цей тремор і жах пам'ятаю досі", - поділилася Осадча.

Врешті, інтерв'ю в Єви Мендес ведуча тоді все ж таки взяла, але вже на "червоній доріжці". Зараз знаменитість згадує цю історію з усмішкою та розуміє, що на її шляху траплялися й гірші негаразди, але тоді вона не на жарт перелякалася та засмутилася.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

"Зрештою, ввечері була "червона доріжка". В Єви Мендес я взяла інтерв'ю. Ще потім багато років брала в неї інтерв'ю. Зараз я згадую цю історію, і мені трішки смішно, бо в масштабі всіх тих проблем, які в мене з'являлися потім – це дрібниця", - підсумувала знаменитість.

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Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча ділилася сімейним контентом. Ведуча показувала фото з чоловіком, продюсером Юрієм Горбуновим, та двома синами, де вони були зображені в ділових образах.