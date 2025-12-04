Катерина Осадча шокувала, як Світлана Лобода намагалась зірвати фінал "Голосу. Діти"

Світлана Лобода та Катерина Осадча

Українська ведуча Катерина Осадча шокувала історією, як співачка Світлана Лобода намагалась зірвати фінал вокального шоу "Голос. Діти".

Артистка була тренеркою в першою сезоні проєкту. Тим часом Катерина Осадча вела шоу. Ведуча у своєму Instagram пригадала неприємний інцидент, який трапився у фіналі. Річ у тім, що Світлана Лобода хотіла зі своїм підопічним виступити останньою, адже вважала, що саме так її більше запам'ятають глядачі і шанси на перемогу збільшаться. Проте фінальний номер був за лідером гурту "Воплі Водоплясова" Олегом Скрипкою. Та Лобода не відступала. Коли їм потрібно було виходити на сцену, вона зачинилась у вбиральні та не виходила звідти.

"Фінал першого сезону "Голосу. Діти". У фіналі троє дітей. Тренери – Олег Скрипка, Світлана Лобода та Тіна Кароль. Останньою має виступати дівчинка з команди Олега Скрипки. І Світлана Лобода вирішує, що останньою має виступати вона. І нічого не вигадує, як закритися в туалеті. Їй треба виходити на сцену, а Свєта не виходить з вбиральні", - пригадала Осадча.

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Врешті, Світлана Лобода досягла свого та виступала останньою. Проте перемогу їй це не принесло. У першому сезоні проєкту переше місце виборола підопічна Олега Скрипки - Анна Ткач. А учасник, наставником якого була Світлана Лобода, опинився на третій сходинці.

"Вона таки добилася того, що виступила останньою зі своїм хлопчиком. Всі вважають, що якщо ти виступаєш останньою, то тебе більше запам'ятовує глядач і в тебе більше шансів на перемогу. Але перемогла дівчина Олега Скрипки Аня Ткач. Тактика не спрацювала", - говорить ведуча.

