Катерина Осадча

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Ведуча «Голосу країни-14» Катерина Осадча пригадала, як працювала над програмою про життя зірок «Світське життя».

Проєкт виходив на екрани майже 20 років. За цей час у Катерини Осадчої зібрався чималий багаж різних історій. Зокрема, були й неприємні моменти, оскільки ведуча не боялась ставити знаменитостям доволі провокаційні запитання. Катерина Осадча в інтерв’ю Анні Хаустовій зізнається, що траплялось різне. Однак особисто вона нічого не боялась, оскільки вміла за себе постояти. Та й до бійок, на щастя, не доходило.

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«І ображались, звичайно, і не розмовляли, і з’ясовували якісь обставини. Було різне. Чомусь мені завжди один момент згадується… Коли це стосувалось мене, я завжди могла за себе постояти. Було таке, як відомий тенісист мене схопив за руку і трусив як дерево. Я ніколи цього не боялась. До якихось бійок не доходило», — говорить знаменитість.

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Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Проте був один небезпечний інцидент, який неабияк обурив Катерину Осадчу. Знаменитість пригадує, що свого часу їй випала нагода взяти інтерв’ю в європейської зірки. Однак менеджмент вирішив завершити їхню розмову і не знайшов нічого кращого, як почати душити оператора. Катерина Осадча була неабияк спантеличена та обурена, оскільки це стосувалось її команди.

«Але якось я брала інтерв’ю, хтось до України приїжджав з європейських зірок. Я брала інтерв’ю, організатор нічого не знайшов кращого, як закінчити інтерв’ю, як почав душити оператора. Я була так спантеличена. Це був перший момент, коли я не змогла себе зібрати до купи. Нічого мене так не розхитувало, як оця несправедливість і що це стосується не мене, а моєї команди. Оператор тут до чого?» — говорить знаменитість.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Від початку повномасштабної війни «Світське життя» припинило виходити на екрани. Ведуча говорить, що за ці роки всі неабияк змінились: і вона, і глядачі, і країна. Тож, Катерина Осадча переконана, якщо «Світське життя» й повернеться на екрани, то вже не в тому вигляді, що було раніше.

«Ніхто не знає, як це буде: коли закінчиться війна, за яких умов, якими ми будемо, коли це буде. Я єдине, що розумію, що в такому вигляді, як „Світське життя“ було, напевно, його вже не буде. Бо ми змінились, країна змінилась. Давайте всі розуміти, що нічого, що було, таким самим не буде, і ми такими самими не будемо, і я інша, і країна інша. Думаю, що в якомусь вигляді — можливо, але зараз…», — пояснила ведуча.

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Нагадаємо, раніше Катерина Осадча чесно зізналась, чи вивезе синів з Києва на зиму. Ведуча здивувала сімейною дилемою.

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