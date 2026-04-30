Катерина Осадча спростувала заяви Огнєвіч про великі гроші для догляду, а Тіна Кароль підтримала її

Катерина Осадча, Злата Огнєвіч

Українська ведуча Катерина Осадча розвіяла міфи про значні фінансові витрати для догляду за собою.

В Instagram зірка відреагувала на слова співачки Злати Огнєвіч, яка на одному з інтерв’ю сказала: «У нас просто є гроші за собою доглядати». Тоді артистка пояснила, що також важливо налагодити дисципліну й регулярно навідуватися до косметолога, а «не раз на пів року».

Втім, ведуча вирішила висловити альтернативну позицію. Зірка поділилася базовими порадами, які, за її словами, не потребують витрат: відмова від шкідливих звичок, повноцінний сон, фізична активність і регулярні обстеження. Вона також наголосила на важливості простих щоденних звичок — зокрема, очищення шкіри перед сном.

«Щоб тривалий час залишатися молодою, потрібно: не курити, не пити алкоголь. Безкоштовно. Вчасно лягати спати — безкоштовно. Не смажити обличчя на сонці — безкоштовно. Стежити за здоров’ям також майже безкоштовно — звертайтеся до свого сімейного лікаря. Стежити за вагою — безкоштоно. Займатися спортом — безкоштовно, якщо це не в спортзалі. Вийти і побігти. Змивати макіяж перед сном», — поділилася думкою ведуча.

Насамкінець Катерина підкріпила свою думку прикладами інших зірок. Вона показала фото декількох впізнаваних облич і ще раз наголосила, що гроші у питанні догляду — не головне.

«Чи потрібні сотні тисяч доларів для збереження молодості? Ось у цих пані також напевно було багато грошей, але щось не дуже красиво, правда? Будьте красивими і здоровими», — додала зірка.

Цікаво, що у коментарях її підтримала співачка Тіна Кароль, яка теж нещодавно виступила проти такої гучної заяви Огнєвіч: «Катю, рубрика потрібна! Будемо дискутувати інтелігентно».

Втім, у Мережі думки розділилися. Частина користувачів погодилася з ведучою, інші ж стали на бік Огнєвіч, зауваживши, що навіть базовий догляд — як-от послуги косметолога чи стоматолога — все ж потребує фінансових витрат.

Злата сказала все правильно. Цього всього недостатньо, потрібен догляд косметолога

Таки треба гроші, як не крути! Це навіть не обговорюється. Стоматолог, косметолог, перукар, майстер манікюру та педикюру, масажист. Всі ці люди працюють не безкоштовно. І це нормально! В даному випадку Злата висловилась максимально щиро

Злата таки має рацію

