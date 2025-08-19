Катерина Осадча та Юрій Горбунов ніжно привітали сина з 4-річчям і показали, як він вже виріс

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхній син Данило / © instagram.com/kosadcha

У родині українських ведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої особливе свято.

У молодшого сина подружжя 19 серпня день народження. Данилу виповнюється вже чотири рочки. З нагоди особливої дати зіркові батьки присвятили хлопчикові вітальні дописи в Instagram. Вони опублікували як свіжі, так і архівні фото з сином. На кадрах можна помітити, як Данило вже помітно підріс.

Катерина Осадча з молодшим сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча згадала той день, коли в неї почалися пологи. Тоді в Києві були затори, адже в місті відбувався парад до Дня Незалежності. А тим часом ведуча їхала до пологового, при цьому вона сама була за кермом. Знаменитість зізнається, що не встигла й оком кліпнути, як синові вже виповнилося чотири.

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

"Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ. Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту — лише одного дня почула: "Мама, яка гарна сукня". Я обожнюю наш час удвох, коли ми вчимося домовлятися й чути одне одного. Данилочку, ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливим. Любимо тебе безмежно", - адресувала синові ведуча.

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов теж погодився з дружиною, що їхній синочок швидко росте, що навіть не віриться, що йому вже чотири рочки. Ведучий побажав Данилу бути здоровим, щасливим і жити в мирній Україні. Тим часом вони з Катериною Осадчою будуть для хлопчини опорою.

Юрій Горбунов із молодшим сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, наш Данило! Наше маленьке сонечко! Наша любов! Тобі сьогодні 4 рочки! Який ти вже дорослий! Будь здоровим, щасливим і живи в багатій, щасливій, мирній Україні! Любимо тебе безмежно!" – адресував синові ведучий.

Нагадаємо, незабаром й у самого Юрія Горбунова буде день народження. Шоумен вже розсекретив, як по-особливому його святкуватиме.