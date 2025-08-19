ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча та Юрій Горбунов ніжно привітали сина з 4-річчям і показали, як він вже виріс

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова святкує день народження. Зіркові батьки привітали хлопчика з 4-річчям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхній син Данило

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхній син Данило / © instagram.com/kosadcha

У родині українських ведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої особливе свято.

У молодшого сина подружжя 19 серпня день народження. Данилу виповнюється вже чотири рочки. З нагоди особливої дати зіркові батьки присвятили хлопчикові вітальні дописи в Instagram. Вони опублікували як свіжі, так і архівні фото з сином. На кадрах можна помітити, як Данило вже помітно підріс.

Катерина Осадча з молодшим сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з молодшим сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча згадала той день, коли в неї почалися пологи. Тоді в Києві були затори, адже в місті відбувався парад до Дня Незалежності. А тим часом ведуча їхала до пологового, при цьому вона сама була за кермом. Знаменитість зізнається, що не встигла й оком кліпнути, як синові вже виповнилося чотири.

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

"Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ. Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту — лише одного дня почула: "Мама, яка гарна сукня". Я обожнюю наш час удвох, коли ми вчимося домовлятися й чути одне одного. Данилочку, ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливим. Любимо тебе безмежно", - адресувала синові ведуча.

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов теж погодився з дружиною, що їхній синочок швидко росте, що навіть не віриться, що йому вже чотири рочки. Ведучий побажав Данилу бути здоровим, щасливим і жити в мирній Україні. Тим часом вони з Катериною Осадчою будуть для хлопчини опорою.

Юрій Горбунов із молодшим сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов із молодшим сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, наш Данило! Наше маленьке сонечко! Наша любов! Тобі сьогодні 4 рочки! Який ти вже дорослий! Будь здоровим, щасливим і живи в багатій, щасливій, мирній Україні! Любимо тебе безмежно!" – адресував синові ведучий.

Нагадаємо, незабаром й у самого Юрія Горбунова буде день народження. Шоумен вже розсекретив, як по-особливому його святкуватиме.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie