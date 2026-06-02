Катерина Осадча та Юрій Горбунов здивували 4 нестандартними порадами для легкого виховання дітей

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов поділилися чесною розмовою про батьківство, сімейні виклики та свої особисті секрети виховання дітей, показавши, що «легкого» сценарію тут не існує.

Подружжя записало відео, у якому без прикрас говорить про щоденну батьківську реальність. Вони жартують, але за гумором відчувається досвід. Розмова швидко переходить від сміху до дуже впізнаваних ситуацій. Зірки зізнаються, що інколи емоції зашкалюють так само, як і в будь-якій іншій родині. Ідеальних рішень не існує навіть у них. Саме тому їхні поради звучать максимально приземлено.

«Легкого?!!», — жартівливо зауважив Юрій.

Саме так відреагував зірка, коли мова зайшла про «просте» батьківство. Далі він уже спокійніше пояснив, що ключ до витримки — у здатності згадати власне дитинство. За його словами, важливо не забувати, як сам колись ображався чи не розумів дорослих. Це допомагає не реагувати надто різко на дітей у складні моменти. Такий підхід, каже він, часто знімає зайву напругу.

«Я дуже часто їх розумію, коли стою й дивлюся на них і думаю: я ж точно це все переживав», — зазначає ведучий.

Після цього Горбунов додає, що друга важлива річ у батьківстві — простота реакцій. Не варто ускладнювати кожну ситуацію чи шукати в ній катастрофу. Більшість конфліктів, за його словами, швидко втрачають значення, якщо подивитися на них спокійніше. А ще він радить мислити ширше — не зациклюватися на дрібницях, які лише створюють відчуття провини у батьків.

«Основне, що ми маємо дати дітям, — це безпека, їжа та освіта. А не сотні дрібних проблем, через які здається, що ти щось робиш не так», — ділиться зірка.

Катерина Осадча доповнила цю розмову власним досвідом. Вона наголосила, що батьківство завжди пов’язане з труднощами, незалежно від обставин чи характерів дітей. За її словами, складнощі не зникають, просто змінюють форму. І навіть у зіркових родинах вони такі ж реальні, як і в будь-кого іншого.

«У нас двоє дітей абсолютно різні. Іван — це буря, Данило — тиха гавань», — порівняла ведуча.

На цьому подружжя зійшлося в головному висновку: легкого батьківства не буває. Але є прийняття, гумор і досвід, які допомагають пройти цей шлях спокійніше. І саме це, кажуть вони, об’єднує всіх батьків без винятку.

