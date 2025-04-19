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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
1 хв

Катерина Осадча у купальнику похизувалася відпочинком з синами та чоловіком Горбуновим

Зіркове сімейство відправилося на декілька днів до Львова.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча з родиною

Катерина Осадча з родиною / © instagram.com/gorbunovyuriy

Українська ведуча Катерина Осадча поділилася спогадами про відпочинок у весняному Львові.

У фотоблогу зірка розповіла, що нещодавні вихідні вона провела разом з двома синами та чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим. Родина насолоджувалася теплими весняними днями у заміському готельно-ресторанному комплексі.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Так, Осадча наробила цілу серію фото на природі, де помилувалася місцевими краєвидами. Крім того, ведуча показала, як з Іваном і Данилом тішилася водним процедурам. У подорожі Осадча також присвятила час і коханому. Разом з Горбуновим вона зробила романтичне селфі на тлі водойми.

Катерина Осадча з чоловіком / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з чоловіком / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

Також родина насолодилася прогулянками вуличками Львова. Тож на згадку зробила низку світлин на тлі різних пам'яток міста. Катерина зазначила, що доволі важко дається відпочинок з дітьми, але тим не менш, вони "круто провели час разом".

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

"Нарешті настало тепло. Кілька днів у Львові. Встигли застати прихід справжньої весни", — підписала кадри знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Дмитра Монатіка показала їхнього чотиримісячного сина Леона. Ірина зробила фото під час їхньої прогулянки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
553
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