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Катерина Осадча у купальнику похизувалася відпочинком з синами та чоловіком Горбуновим
Зіркове сімейство відправилося на декілька днів до Львова.
Українська ведуча Катерина Осадча поділилася спогадами про відпочинок у весняному Львові.
У фотоблогу зірка розповіла, що нещодавні вихідні вона провела разом з двома синами та чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим. Родина насолоджувалася теплими весняними днями у заміському готельно-ресторанному комплексі.
Так, Осадча наробила цілу серію фото на природі, де помилувалася місцевими краєвидами. Крім того, ведуча показала, як з Іваном і Данилом тішилася водним процедурам. У подорожі Осадча також присвятила час і коханому. Разом з Горбуновим вона зробила романтичне селфі на тлі водойми.
Також родина насолодилася прогулянками вуличками Львова. Тож на згадку зробила низку світлин на тлі різних пам'яток міста. Катерина зазначила, що доволі важко дається відпочинок з дітьми, але тим не менш, вони "круто провели час разом".
"Нарешті настало тепло. Кілька днів у Львові. Встигли застати прихід справжньої весни", — підписала кадри знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Дмитра Монатіка показала їхнього чотиримісячного сина Леона. Ірина зробила фото під час їхньої прогулянки.