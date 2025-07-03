Катерина Осадча відповіла на закиди, що забрала Юрія Горбунова з сім'ї: "Часто про це пишуть"

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча відповіла на закиди, що нібито забрала чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, з сім'ї.

Парочка вирішила розвінчати деякі міфи про їхній шлюб. Одним із них було те, що Катерина Осадча нібито забрала Юрія Горбунова з сім'ї. Утім, як пояснила ведуча в Instagram, це далеко не так. Зокрема, ведуча запросила продюсера повечеряти разом, коли чоловік вже був розлученим. Ба більше, за словами самого Юрія Горбунова, коли він починав стосунки з Катериною Осадчою, то вже як понад рік не перебував у шлюбі.

"Дуже часто про це пишуть: "Осадча "забрала" Горбунова з родини". На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений. Тому Катя Юру з родини "не забирала", Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли Юра вже був вільний", - запевнила Катерина Осадча.

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Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча почали зустрічатися на проєкті "Голос країни. Діти", де вони були ведучими. Першим у коханні зізнався шоумен, а ведуча ж стала іцініаторкою стосунків. Пара одружилася 3 лютого 2017 року, а вже через декілька тижнів у них народився син Іван. 19 серпня 2021-го подружжя стало батьками вдруге. Катерина Осадча народила сина Данила.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/gorbunovyuriy

До цього Юрій Горбунов протягом 20 років перебував у шлюбі з балериною Людмилою. Спільних дітей у пари не було.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча здійснила мрію 8-річного сина. Ведуча з Іваном побувала на концерті Imagine Dragons та показала символічний момент на сцені, від якого не стримала сліз.