ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
5419
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча відповіла на закиди, що забрала Юрія Горбунова з сім'ї: "Часто про це пишуть"

До одруження з Катериною Осадчою в Юрія Горбунова за плечима був один шлюб. Ведуча відповіла, коли вони насправді почали зустрічатися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча відповіла на закиди, що нібито забрала чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, з сім'ї.

Парочка вирішила розвінчати деякі міфи про їхній шлюб. Одним із них було те, що Катерина Осадча нібито забрала Юрія Горбунова з сім'ї. Утім, як пояснила ведуча в Instagram, це далеко не так. Зокрема, ведуча запросила продюсера повечеряти разом, коли чоловік вже був розлученим. Ба більше, за словами самого Юрія Горбунова, коли він починав стосунки з Катериною Осадчою, то вже як понад рік не перебував у шлюбі.

"Дуже часто про це пишуть: "Осадча "забрала" Горбунова з родини". На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений. Тому Катя Юру з родини "не забирала", Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли Юра вже був вільний", - запевнила Катерина Осадча.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Зазначимо, Юрій Горбунов та Катерина Осадча почали зустрічатися на проєкті "Голос країни. Діти", де вони були ведучими. Першим у коханні зізнався шоумен, а ведуча ж стала іцініаторкою стосунків. Пара одружилася 3 лютого 2017 року, а вже через декілька тижнів у них народився син Іван. 19 серпня 2021-го подружжя стало батьками вдруге. Катерина Осадча народила сина Данила.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/gorbunovyuriy

До цього Юрій Горбунов протягом 20 років перебував у шлюбі з балериною Людмилою. Спільних дітей у пари не було.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча здійснила мрію 8-річного сина. Ведуча з Іваном побувала на концерті Imagine Dragons та показала символічний момент на сцені, від якого не стримала сліз.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie