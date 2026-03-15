Катерина Осадча з чоловіком Горбуновим замилувала прогулянкою з їхніми синами у Києві

Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми

Реклама

Українська ведуча Катерина Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунов поділилися своєю весняною прогулянкою з дітьми.

Подружжя потішило шанувальників рідкісним родинним контентом. Зірки показали, як разом із синами Іваном і Данилом насолоджувалися Києвом під час вихідного дня. Родина влаштувала імпровізований фотосет на тлі мальовничого краєвиду Пейзажної алеї і поділилася результатом в Instagram.

На світлинах підрослі хлопчики постають разом з батьками та окремо в обіймах тата Юрія. У дописі Катерина зазначила, що кожного разу після чергових ворожих обстрілів вони вчаться цінувати такі моменти ще більше. І тим самим знаменитість нагадала цю просту істину іншим.

Реклама

«Помічали, що після страшних ночей живеш наступний день особливо смакуючи кожну хвилину, закарбовуєш миті, яких могло б не бути. Тримаємо стрій і живемо кожен день на повну!» — зворушила ведуча.

