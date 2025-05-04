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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
64
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1 хв

Катерина Осадча з чоловіком Горбуновим показалася з їхніми синами-красенями у ділових образах

Щасливе сімейство попозувало для світлин на згадку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча показала свою родину та як вони разом час проводять.

Зірка останнім часом усе частіше тішить прихильників контентом з чоловіком Юрієм Горбуновим і їхніми двома синами Данилом та Іваном. Цього разу у фотоблогу ведуча похизувалася результатом їхньої нещодавньої сімейної фотосесії. Так, для нових світлин подружжя з дітьми обрало family-лук.

Зокрема, Катерина одягнула штани-палаццо з підтяжками та білосніжну сорочку, а ось шоумен з синами позували у класичних ділових чорних костюмах. Сімейство задля фото пообіймалося та подуркувало перед камерою. Тим часом неозброєним оком помітно, як Данило та Іван підросли та змінилися.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Діти Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Діти Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

У коментарях зіркові друзі ведучих і їхні прихильники вже відреагували на контент багатьма компліментами:

  • "Які ви класні" – Наталка Денисенко

  • Дуже красива сімʼя. Щастя вам!

  • Які ви прекрасні. Чудова пара і класна у вас родина

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча з родиною вирушила у мандри. Зірка показала, як вони у повному складі бавилися у заміському комплексі поблизу басейну.

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