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- Гламур
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Катерина Осадча з чоловіком Горбуновим показалася з їхніми синами-красенями у ділових образах
Щасливе сімейство попозувало для світлин на згадку.
Українська ведуча Катерина Осадча показала свою родину та як вони разом час проводять.
Зірка останнім часом усе частіше тішить прихильників контентом з чоловіком Юрієм Горбуновим і їхніми двома синами Данилом та Іваном. Цього разу у фотоблогу ведуча похизувалася результатом їхньої нещодавньої сімейної фотосесії. Так, для нових світлин подружжя з дітьми обрало family-лук.
Зокрема, Катерина одягнула штани-палаццо з підтяжками та білосніжну сорочку, а ось шоумен з синами позували у класичних ділових чорних костюмах. Сімейство задля фото пообіймалося та подуркувало перед камерою. Тим часом неозброєним оком помітно, як Данило та Іван підросли та змінилися.
У коментарях зіркові друзі ведучих і їхні прихильники вже відреагували на контент багатьма компліментами:
"Які ви класні" – Наталка Денисенко
Дуже красива сімʼя. Щастя вам!
Які ви прекрасні. Чудова пара і класна у вас родина
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча з родиною вирушила у мандри. Зірка показала, як вони у повному складі бавилися у заміському комплексі поблизу басейну.