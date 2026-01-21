ТСН у соціальних мережах

Гламур
152
2 хв

Катерина Осадча замилувала небаченим фото Горбунова з їхнім новонародженим сином у пологовому

Ведуча опублікувала символічні світлини у День обіймів.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча й Юрій Горбунов

Катерина Осадча й Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча замилувала родинним контентом.

Сьогодні, 21 січня, в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів. З такої нагоди зірка вирішила показати свої милі моменти, де було присутньо багато обіймів, тепла та любові. І тим самим Катерина показала низку небачених фото з сімейного архіву.

На серії знімків можна побачити ще зовсім маленького новонародженого сина Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова в обіймах. Далі ведуча показала, як і сама дарувала обійми синами і як малюки між собою ділилися теплом під час дорослішання.

«Для мене обійми — це лежати і дивитися разом кіно, про обійми з дітьми перед сном, про обійми, коли хочеш в них вкласти всю силу любові, і обійми, коли хочеш підтримати людину, яку бачиш вперше в житті. Сьогодні обіймаю кожного і кожну!» — замилувала Катерина.

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Крім того, зірка пригадала трепетні обійми під час робочих моментів і за час з найріднішими. Катерина поділилася, що цей здавалося б маленький прояв любові має для неї величезний сенс і здатний «зменшувати рівень гормону стресу» та єднати. Зокрема, у такі лихі часи, які зараз випали на долю мільйонів українців.

«Я на все життя запамʼятаю Київ у травні 2022, коли на вулицях підходили люди і просили просто обійнятися … Тоді я подумала, що сила обіймів це про підтримку, про бажання відчути що ти не один. Зараз це бажання також є, ми стали менш відкритими ніж тоді, але бажання в цій підтримці воно постійне. Кажуть, що для виживання людині потрібно четверо обіймів на день, а для розвитку — 12. Думаю, що наша потреба значно вища», — зворушила ведуча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з татом / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з татом / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співачка Меган Трейнор, відома хітом Made You Look, повідомила про поповнення в родині та показала новонароджену доньку. Життя малечі подарувала сурогатна матір.

152
