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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

Катерина Осадча здивувала, яку операцію їй нав'язували під час роботи в моделінгу

Ведуча також привідкрила завісу роботи на знімальному майданчику.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча приголомшила вимогами під час роботи в модельному бізнесі.

Зірка у фотоблогу пригадала доволі непрості часи, коли їй як манекенниці намагалися нав'язати комплекси. Зокрема, звертали увагу на форму вух і навіть рекомендували зробити пластичну операцію. Проте Осадча відмовилася.

"Скільки разів вказували на недоліки і те, що треба терміново змінити. Наприклад, у 14 років в модельній агенції мені хотіли зробити пластичну операцію, щоб не стирчали вуха. Операцію на вухах я не зробила, але це ви і так помітили", - написала Катерина.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Водночас ведуча зізнається, що тоді почався її шлях боротьби з упевненістю в собі. Свого часу після початку телекар'єри Осадча сумнівалася не лише в зовнішності, але й голосі. Однак, це й стало стимулом до розвитку. Врешті, результат прийшов з роками й тепер Катерина почувається впевнено.

"Приходиш на кастинг і в черзі ідеальні дівчата. Ти думаєш: "Що я тут роблю?". Потім я пішла працювати на телебачення і тут одна невпевненість наздоганяла іншу: голос не той, зовнішність не та, манера не та. Але назад дороги нема. Не можна сказати: "Стоп, чекайте. Я зараз налаштуюсь і почнемо". І є ти, камера та мільйони глядачів, які навіть не підозрюють, що ти від нервів і хвилювання ледь стоїш на ногах. Звичайно, роки минають і ти заробляєш цю впевненість", - поділилася відверто зірка.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка зробила пластичну операцію. Катерина показала, який вигляд має її підборіддя після зняття пов'язки.

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