Катерина Осадча здивувала найбільшим провалом у модельній кар'єрі: "Уявіть мій шок"

Українська телеведуча Катерина Осадча відверто розповіла про найбільший провал у модельній кар'єрі.

Так, знаменитість свого часу працювала моделлю. Ведуча вирішила в Instagram розповісти про факапи, які з нею траплялись. Катерина Осадча зізнається, що великою її проблемою було те, що вона не знала англійської мови. Окрім того, знаменитість могла не почути будильник та проспати. Якось так Катерина не встигла на літак. Відтоді зірка вмикає два будильники.

З Осадчою стався ще один неприємний факап, після якого вона завжди тримає фігуру у формі та не набирає зайвих кіло. Знаменитість мала знятися у купальнику. Коли її затвердили, у Катерини була одна вага, коли мали відбутися безпосередньо знімання, то на той момент вона набрала п'ять кіло. Тоді й сама ведуча була незадоволена, й організатори фотосету.

"Я постійно набирала зайву вагу. І найбільший факап був, коли кастинг минав взимку, мене відібрали для знімань у купальнику. Приходить весна, ми летимо на острів Маврикій, я прилітаю, а на мені – плюс п'ять кілограмів. Уявіть їхній шок, мій шок. Цей факап мене навчив тримати себе завжди у формі, завжди в одній вазі і не підводити людей своєю фігурою", - зізналась ведуча.

