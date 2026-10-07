Катерина Осадча здивувала рішенням щодо виїзду з Києва з дітьми

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

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Українська ведуча Катерина Осадча розповіла, чи планує виїжджати з Києва разом із молодшими синами на тлі посилення обстрілів столиці.

Останнім часом деякі українські знаменитості ухвалюють непрості рішення заради безпеки дітей. Частина родин тимчасово залишає Київ. Катерина Осадча поки не готова робити такий крок. Її молодші сини продовжують навчатися у столиці. Івану дев’ять років, а Данилові п’ять. Ведуча зізнається, що щодня хвилюється за них.

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«Діти навчаються в Києві, у бомбосховищах. Ми не плануємо їхати на захід України! Наскільки це буде можливо, настільки довго ми будемо в Києві», — розповіла Осадча.

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Катерина Осадча з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Ведуча не приховує: материнські переживання нікуди не зникають, особливо коли діти перебувають у школі чи дитсадку. Водночас наразі родина не розглядає переїзд із столиці як необхідний крок. Осадча та її чоловік Юрій Горбунов продовжують залишатися в Києві разом із молодшими синами.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами / © instagram.com/kosadcha

У Катерини Осадчої також є старший син Ілля, якому 23 роки. Нині він навчається у США за напрямами, пов’язаними з інформаційними технологіями, аналізом великих даних та штучним інтелектом. За словами ведучої, після завершення освіти він планує повернутися до України.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча розплакалася на тлі нових атак РФ по Україні й звернулася до світу.

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