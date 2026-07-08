Катерина Осадча зізналася, що кричала на дітей і боялася провалитися на виступах: "Дуже намагалася"

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

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Телеведуча Катерина Осадча відверто розповіла про свої страхи, помилки та невдачі, зізнавшись, що не завжди дає раду з усім ідеально.

Перший місяць літа для знаменитості виявився насиченим і дуже різним за емоціями. Вона багато працювала, подорожувала та відкривала для себе нові місця. Але разом із яскравими моментами були й прикрі ситуації. Зірка не все встигала, запізнилася на літак і так і не розпочала виконувати список справ, які запланувала на літо. Ба більше, ведуча зізналася, що досі не навчилася просто відпочивати і нічого не робити.

«Не все встигала, але дуже намагалась. Написала 50 пунктів, що хочу зробити за літо. І поки не виконала жоден», — поділилася Осадча.

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Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Також знаменитість не приховувала, що інколи буває надто вимогливою до себе. Вона чесно розповіла про моменти, за які не готова себе хвалити, і зізналася, що не завжди почувається впевнено навіть після багаторічної роботи перед публікою.

«Була неідеальною мамою. Кричала на дітей… Багато виступала і щоразу думала, що не впораюсь», — відверто написала телеведуча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Щирість Осадчої одразу відгукнулася її підписникам. У коментарях вони подякували знаменитості за відвертість і зазначили, що саме такі зізнання допомагають побачити в публічних людях звичайних людей зі своїми слабкостями та переживаннями.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча розповіла, як син заскочив Горбунова за поцілунками з «іншою тьотею».

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