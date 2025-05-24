Катерина Павленко розкрила правду, чому її прибрали зі складу журі від України на "Євробаченні-2025"

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

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Солістка популярного українського гурту Go_A Катерина Павленко, яку виключили з цьогорічного складу нацжурі "Євробачення-2025", вперше назвала причину такого рішення.

За словами виконавиці, організатори втрутилися у суддівство через одне суттєве порушення правил. Річ у тім, що напередодні Катерина публічно підтримала українських представників на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat. А це заборонено правилами конкурсу.

У результаті Європейська мовна спілка подбала про чесність і проконтролювала заміну члена журі. Тому оцінювати виступи інших конкурсантів замість Катерини Павленко взялася продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Про це солістка Go_A розповіла в коментарі для "Суспільного. Черкаси".

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Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

"Я просто забула про пункт, що не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати – це прямо виходити в сторіз і казати: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня – наша. Мені захотілося поділитися. Це була українська новина. Я запостила скрин в сторіз, що цей гурт вподобав нашу пісню. І це сприйняли як фаворитизм, як підтримка учасника, тому попросили мене замінити на іншого", - пояснила зірка.

Нагадаємо, до списку нацжурі, крім Натели Чхартішвілі-Зацаринної, також ввійшло четверо відомих українських зірок – ознайомитися з повним їхнім списком можна за посиланням.