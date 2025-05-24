ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Катерина Павленко розкрила правду, чому її прибрали зі складу журі від України на "Євробаченні-2025"

Артистка порушила одне з головних правил суддівства.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Павленко

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Солістка популярного українського гурту Go_A Катерина Павленко, яку виключили з цьогорічного складу нацжурі "Євробачення-2025", вперше назвала причину такого рішення.

За словами виконавиці, організатори втрутилися у суддівство через одне суттєве порушення правил. Річ у тім, що напередодні Катерина публічно підтримала українських представників на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat. А це заборонено правилами конкурсу.

У результаті Європейська мовна спілка подбала про чесність і проконтролювала заміну члена журі. Тому оцінювати виступи інших конкурсантів замість Катерини Павленко взялася продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Про це солістка Go_A  розповіла в коментарі для "Суспільного. Черкаси".

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

"Я просто забула про пункт, що не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати – це прямо виходити в сторіз і казати: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня – наша. Мені захотілося поділитися. Це була українська новина. Я запостила скрин в сторіз, що цей гурт вподобав нашу пісню. І це сприйняли як фаворитизм, як підтримка учасника, тому попросили мене замінити на іншого", - пояснила зірка.

Нагадаємо, до списку нацжурі, крім Натели Чхартішвілі-Зацаринної, також ввійшло четверо відомих українських зірок – ознайомитися з повним їхнім списком можна за посиланням.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie