Катерина Павленко вперше відверто розповіла про нові стосунки: "Дружба переросла у щось більше"
Також артистка висловилась про заміжжя та народження дітей.
Українська співачка Катерина Павленко, яка виступає під сценічним ім'ям Monokate, вперше відверто розповіла про свої нові стосунки.
Артистка тримає особисте життя за сімома замками. Проте знаменитість все ж таки вирішила бути відвертою зі своїм слухачем та зізнатися, що ж відбувається в її стосунках зараз. Співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк поділилась, що поруч із нею є кохана людина. Виконавиця зазначила, що з обранцем вона тривалий час лише дружила, проте в якийсь момент ці стосунки переросли в щось більше.
"Ми просто дуже довго дружили, тому я не знаю, звідки рахувати, від якого моменту. Це та ситуація, коли дружба в якийсь момент переросла у щось більше. Цілком природньо і навіть не те, щоб ми це планували. Я не знаю, звідки рахувати, бо ми спілкуємося дуже давно", - говорить артистка.
Катерина Павленко також висловилась й про дітей та заміжжя. Знаменитість говорить, що наразі не бачить себе мамою. Що ж стосується шлюбу, то артистка ніколи не бажала вийти заміж, аби просто з'явився штамп в паспорті. Для Monokate значно важливіше було знайти людину, поруч з якою їй комфортно.
"Я не те, щоб будую плани стосовно цього. Я розумію, що, може, це трішки інфантильно з мого боку, але на даний момент дитину я не хочу. Вийти заміж? Ніколи теж у мене не було бажання. Виходити просто заради того, щоб вийти заміж – не було. У мене більше акцент на тому, щоб знайти людину, з якою мені буде добре, навіть якщо це буде просто друг", - додала співачка.
