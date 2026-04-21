Катерина Павленко вперше відверто розповіла про нові стосунки: "Дружба переросла у щось більше"

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Українська співачка Катерина Павленко, яка виступає під сценічним ім'ям Monokate, вперше відверто розповіла про свої нові стосунки.

Артистка тримає особисте життя за сімома замками. Проте знаменитість все ж таки вирішила бути відвертою зі своїм слухачем та зізнатися, що ж відбувається в її стосунках зараз. Співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк поділилась, що поруч із нею є кохана людина. Виконавиця зазначила, що з обранцем вона тривалий час лише дружила, проте в якийсь момент ці стосунки переросли в щось більше.

"Ми просто дуже довго дружили, тому я не знаю, звідки рахувати, від якого моменту. Це та ситуація, коли дружба в якийсь момент переросла у щось більше. Цілком природньо і навіть не те, щоб ми це планували. Я не знаю, звідки рахувати, бо ми спілкуємося дуже давно", - говорить артистка.

Катерина Павленко також висловилась й про дітей та заміжжя. Знаменитість говорить, що наразі не бачить себе мамою. Що ж стосується шлюбу, то артистка ніколи не бажала вийти заміж, аби просто з'явився штамп в паспорті. Для Monokate значно важливіше було знайти людину, поруч з якою їй комфортно.

"Я не те, щоб будую плани стосовно цього. Я розумію, що, може, це трішки інфантильно з мого боку, але на даний момент дитину я не хочу. Вийти заміж? Ніколи теж у мене не було бажання. Виходити просто заради того, щоб вийти заміж – не було. У мене більше акцент на тому, щоб знайти людину, з якою мені буде добре, навіть якщо це буде просто друг", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Трегубова зізналась у нових стосунках. Артистка пів року тому розійшлась із бойфрендом, але вже знову не самотня.